屁孩霸凌「西門町街友」拍抖音！高雄YouTuber北上1舉懂暖哭4萬人

▲西門町街友黃佳保近期被青少年霸凌，拍攝抖音取樂。（圖／翻攝抖音）



記者鄒鎮宇／綜合報導

在流量亂象的年代，有部分青少年為了譁眾取寵，特意到西門町挑釁、施暴一名叫「黃佳保」的街友，並將過程PO上抖音吸引關注。對此，在YouTube有74萬訂閱的「Ru儒哥」看不下去，特地北上去關心黃佳保，幫對方買食物，以及禦寒的衣物，希望可以讓大家多關心並傳遞溫暖。

據悉，街友黃佳保疑似21歲，過去在宜蘭流浪，平時在西門町六號出口附近生活。由於黃佳保疑似精神狀況不穩定，常會偷抱、偷摸及親吻路過的年輕男學生，且對於他人不喊他全名的反應激烈，因此成為年輕人拍攝抖音、吸引流量的最佳題材。

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近日，有一名男高中生在朋友的圍觀之下，對著黃佳保大吼挑釁，並以飛踢攻擊，影片PO上抖音後吸引不少網友關注，也有許多人覺得過火，認為在欺負弱勢，為了黃佳保發聲反擊。

▲黃佳保坦言，喜歡別人叫他全名。（圖／翻攝Ru儒哥YouTube）



「Ru儒哥」注意到該霸凌片段後，特地北上到西門町找到黃佳保，得知對方沒錢吃飯，立刻答應請客，買了2人份的滷味、2人份的麵食給黃佳保吃；期間，黃佳保也坦言，「我喜歡人家叫我黃佳保，3個字對我尊重」，若叫2個字或綽號他就會生氣。

在購物途中，黃佳保雖然多次做出飛吻，以及提出想要「Ru儒哥」喜歡他的話語，但被拒絕後都只是笑笑，未做出過激的反應，但接受了儒哥的食物，他也害羞地說「謝謝」。考量到近日氣溫會驟降，儒哥去買了外套、上衣等衣物給黃佳保，希望對方可以在晚上不至於受凍，最後留下1000元給黃佳保，兩人也打勾勾承諾不可以拿錢去買煙。

▲▼儒哥買了食物及衣物給黃佳保。（圖／翻攝Ru儒哥YouTube）



最後，儒哥說，他覺得黃佳保是個天真無邪的孩子，大家喜歡跟他開玩笑、互動都是非常OK的，但像抖音影片中去捉弄、欺負甚至是攻擊，只是為了秀給旁邊的女生看，其實一點意義都沒有。他認為，弱勢族群也不願意選擇當街友，因次大家應該多一點體諒、關懷，不要用異樣的眼光去看待，「雖然他真的很好笑，但再怎麼說他也是個人，做人是需要互相尊重的」。

該段影片曝光後，有超過58萬的觀看次數，3.9萬人按讚留言，「儒哥真的很暖，雖然有時候愛開玩笑，但是認真起來就會很暖」、「你真的很棒！善良的心讓社會上多了一絲溫暖」、「很多抖音仔愛鬧他，高雄瑞豐也有一個常常被抖音仔鬧的」、「不管是不是蹭流量，有愛心就是推啦，謝謝你付出」、「就一堆屁孩屁妹去戲弄一個很單純的遊民，然後發到TikTok 上嘲笑他，這社會真的病了」。

▲儒哥希望大家可以尊重以及陪伴黃佳保。（圖／翻攝Ru儒哥YouTube）



談到為了好玩而欺負街友，便讓人想起2012年發生的「西門町學生潑糞事件」，當時兩名私立強恕高級中學的學生對街友潑灑糞尿取樂，同行的友人將過程拍下PO網，引起社會大眾的撻伐。

此事件有6名街友受害，但沒有任何一個人提告。其中一人僅希望家長可以待著學生道歉，並賠償髒掉的衣物及棉被；也有受害者透露，雖然感覺很羞辱又無奈，「自己是遊民，有什麼資格告人」。

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