過路費3百萬變2千萬？百人擋漁電共生機具進駐　地主說沒糾紛

▲高雄市永安區永達路發生糾紛，漁電共生的營造商機具要進駐，卻有近百人到場阻擋 。（圖／地方中心翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

重啟核四被列入公投議題，政黨支持者都在動員，不過現在卻有漁電共生的太陽能光電建設在高雄市永安被擋，一家已經通過合法申請的公司就在機具正要進駐時，疑似近百人到場包圍，雙方一度要發生衝突，還驚動警察到場處理。

8日上午，合法申請要施工的工班人員要進駐施工時，現場卻有近百人來包圍工班人員，現場氣氛一度相當緊張，甚至引起警方到場關注。警方到場了解後，發現是黃姓地主將地租給了一名蔡姓民眾使用，這塊土地旁邊有其他公司、也就是太陽能光電廠商承租建設「漁電共生」設備，結果營造商跟蔡姓民眾對於「路權」通行發生歧見，雙方有了糾紛。

▲高雄市永安區永達路發生糾紛，近百人到場包圍阻擋，驚動警方到場 。（圖／地方中心翻攝）

▲9日一輛砂石車，擋住營造商進駐機具 。（圖／地方中心翻攝）

這場包圍疑似是「過路費」引起，據了解之前黃姓地主已經跟代理商以及營造場，從350萬談妥為300萬的金額，但沒想到就在簽約的時候，突然又將費用提高到兩千萬，代理商跟營造廠無法負擔，才在8日要進場時遭遇到大批不明人士的包圍，9日上午還有一台砂石車擋住去路。

實際透過電話詢問黃姓地主，她表示，「因為他經過的地方是我租給人家，他們是有一個釣蝦場跟餐廳，所以就會影響到他們的部分，他們會跟他（營造商）處理吧，應該是這樣，沒有什麼糾紛，他大車過，那個魚會震動，還有餐廳會有風吹砂這個部分，沒有什麼糾紛」。地主強調接獲記者詢問之後，有過去了解過，不過隨即就掛上電話。

漁電共生的實施，可以解決目前全球能源缺乏的替代方案，善用土地資源也不影響水產養殖的產能，但現在卻因為漁電共生的工程衍生出「包圍對峙」情況，對地方建設也不樂見，不過對於包圍對峙這部分，警方強調也已經告誡，提醒他們再找其他處所協議。

▲高雄市永安區永達路發生糾紛，漁電共生的營造商要進駐機具，卻有近百人到場包圍阻擋 。（圖／地方中心翻攝）

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