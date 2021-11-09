相約柴山秘境海灘拍裸照　高中男險遭男大生「硬上」崩潰求助

▲吳姓男子約年僅17歲的少年阿偉到柴山秘境海灘拍裸照，事後竟還想硬上阿偉。（圖／示意圖，與本案無關／記者吳奕靖翻攝）



記者林冠吟／高雄報導

高雄一名吳姓男子過網路認識年僅17歲的少年阿偉（化名），2人去年6月相約一起在「柴山秘境海灘」拍裸照，事後吳男企圖和阿偉發生關係，被阿偉拒絕後吳男竟試圖強上，所幸最後因阿偉抗拒不配合而未得逞。高雄地院審理後，依引誘少年拍攝猥褻行為之電子訊號罪與強制性交未遂等罪，判吳男應執行有期徒刑2年，緩刑5年，並須提供240小時的義務勞務和接受2場法治教育。

吳姓男子（當時19歲，大學肄業）透過網路和阿偉結識後，2人在去年6月下午，相約一起到鼓山區的「柴山秘境海灘」拍裸照，而阿偉也被吳男拍下9張裸照，但吳男卻不甘於此，還試圖和阿偉發生關係，所幸阿偉因抗拒且不配合，才未讓吳男得逞。直到事後阿偉向學校輔導老師求助，才讓整起案件曝光。

吳男應訊時，不否認其明知阿偉為未成年人，出言邀約阿偉拍攝裸照，並試圖和他發生關係，但吳男強調，他的所作所為一切均未違反阿偉的意願。吳男也向檢方表示，阿偉當時雖然很猶豫地答應，不過有說好，也有交代他不要外傳，後續吳男也有詢問阿偉是否可以發生關係，阿偉也有勉強說可以而同意等語。

不過阿偉還原當時情況表示，當天抵達海邊後，吳男就和他說「那來拍照」，並要求他把衣服脫掉，他也順從脫掉，吳男卻一直希望他下水，由於當時並沒有其他遊客，吳男更一度出手拉他的內褲和褲子，阿偉擔心如若不從吳男會對其不利，只好將自己的剩餘衣褲脫掉後下水。

阿偉指出，吳男見他下水後，也迅速脫去身上的衣物，和他一起拍裸照，過程中他有向吳男表明他並不想拍，但吳男僅和他說「沒關係不會外流」，就迅速將照片拍下。回到學校後，阿偉決定和輔導老師求助，但一度擔心報警家長也會知情，幾度表示「報警家長會知道嗎？」、「後來他開始對我做一些有的沒的，我也一直反抗」等，最後在老師的勸說下決意報警。

至於吳男是否有強迫和阿偉發生關係等事，法官勘驗阿偉當天衣物與相關身體部位採樣棉棒等鑑定結果顯示，阿偉的內褲上被驗出吳男的體液，認定吳男犯罪屬實。

高雄地院認為，阿偉起先並無意願拍攝裸照，是因為吳男積極出言邀約，才會答應，認為吳男在引誘少年拍攝裸照上並無認知錯誤，而吳男是否有對阿偉性侵未遂等情事來看，除在阿偉的內褲上驗出吳男的DNA外，吳男一開始表示他在行為當下，就知道阿偉是不開心的，因為其態度猶豫，遲遲都未有正面回覆，是他被欲望沖昏頭，所以才繼續做等語，但其事後卻又稱他有取得阿偉同意等，前後供述不一，不採信吳男的證詞，依引誘少年拍攝猥褻行為之電子訊號罪及強制性交未遂，判吳男應執行有期徒刑2年，緩刑5年，並須提供240小時的義務勞務和接受2場法治教育。