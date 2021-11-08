不會開這個車啊！輪椅女孩搭公車遭司機嘲諷　黃偉哲道歉究責

▲網紅「輪椅女孩雪莉」在臉書分享她搭乘台南搭公車被司機指責、嘲諷的不舒服經驗，希望大家重視輪椅族搭乘公車的不便問題。（圖：翻攝自輪椅女孩雪莉臉書，下同）

記者林悅／台南報導

網紅「輪椅女孩雪莉」在臉書分享她搭乘大台南公車，遭到司機嘲諷指責「不會開電動輪椅」的不舒服經驗，引發網友們熱議，許多網友紛紛分享他們搭台南公車及其他縣市公車的不愉快經驗，台南市長黃偉哲特留言道歉，允諾立即檢討改善。

「輪椅女孩雪莉」7日在其臉書PO文分享指出，身為輪椅族的她，為什麼不常使用公車。她在台南準備搭公車回家時，碰到一位讓她感受不是很好的司機，在她要準備上車的同時，司機便告訴說「你這個輪椅沒辦法扣上固定卡榫」，但她之前搭這一號公車都可以，其他司機也會幫她扣上。她回司機說：「好，沒關係。」沒想到司機回應說：「不是你沒關係啊 我們台南公車就沒有在載電動輪椅的。」

「輪椅女孩雪莉」說，她要上車的過程中，已經把輪椅車身打直，輪子只有些許的傾斜角度，在輪椅行進的過程中，輪椅會自動打直，而且她離斜坡有一小段距離，所以並不影響上斜坡，但司機看到便說：「你要把輪椅打直啊」，當她正要講話時，就被他打斷，司機：「你是不是不會開這個車啊？你才剛開沒多久齁，你會不會開車啊」，在這邊他講話的語氣就讓她感受到指責以及不舒服，而且下車時倒車準備下公車斜坡時，司機第一時間沒有主動上前幫忙的意思，直到她差一點翻車才幫忙，卻再度指責她「你就是不會開輪椅才會這樣，你到底是開多久啊?」聽到她回答自己已開3年多了，司機還說，「你開3年開成這樣。」…。

此PO文一出，馬上引在網友熱議，網友除分享在台南搭公車或在其他縣市搭公車的不愉快經驗外，有網友：「我女兒也坐輪椅，但是她是一般輪椅，不是電動輪椅；即便如此，在搭乘公車時，也還是有很多公車司機會主動地幫忙上下。但無可否認，沒有同理心的司機也不在少數；他們不了解一個坐在輪椅上人的無助；即使是乘客也一樣。所以，體諒妳的辛苦；也希望更多的司機大哥能體諒坐輪椅人的辛苦... 如果可以，沒有人會選擇輪椅的...」。

台南市長黃偉哲在第一時間留言致歉：「非常抱歉，造成您的不便，我們會立即檢討改進。我會請交通局同仁跟您聯繫，瞭解具體的時間與班次，並就斜坡板的問題進行改善。再次向您致歉」。

台南市交通局表示，已電話聯繫輪椅女孩雪莉，目前已知道搭乘的時間及地點，將請業者調查是哪一位司機。交通局認為該案司機缺乏同理心，服務態度確實要加強，將會針對身障者搭乘公車的SOP標準作業流程加強教育訓練。

「輪椅女孩雪莉」後續再PO文指出：「其實我在台南搭公車的經驗大部分都是好的，很多司機也很友善和親切，但總是會有少數的例外，只是希望大家能將心比心，我也了解司機的辛苦」。她謝謝黃市長關心這次的事件，也很感謝大家願意替輪椅族發聲。