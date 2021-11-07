視察麻豆番子寮農地重劃區N5農路改善成果　黃偉哲：2022年農水路預算全國第一

▲台南市長黃偉哲7日偕同地政局長陳淑美，視察麻豆區番子寮農地重劃區N5農路成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲7日偕同地政局長陳淑美，視察麻豆區番子寮農地重劃區N5農路成果，盼提供更完善、安全的農作環境，促進農業生產效益最大化，市議員吳通龍、陳秋宏、尤榮智也到場關心。

黃偉哲表示，感謝市議會及議員的支持，縣市合併後，原台南縣仍有很多產業道路、農路改善，需以地方預算編列處理，不僅是都市地區做路平，在農路方面也須要做好路平，路的開拓、維護都很重要，市府會盡量編列經費來協助農路，讓農民有舒適安全回家的路，也有安全運送農產品的路，改善區內的農水路服務效率，降低農民的農產運輸成本。



地政局表示，台南市每年投入4億餘元改善農地重劃區農水路，近3年來共投入12.69億餘元完成改善農路約達422.5公里、水路約72.84公里，是全國第一，尤其在溪北地區投入10.59億餘元，農路改善約339.59公里、水路改善約69.04公里，均衡區域建設帶動農業經濟。





地政局指出，110年改善農路長度約達151.59公里，水路長度約22.62公里。為了加速推動農水路改善效率，於111年度針對農地重劃區持續加碼投入中央補助經費2.58億元及市預算2.9億元，在非農地重劃投入市預算3.82億元，更新改善台南市農漁水路總經費總計達9.3億元，為全國第一。





黃偉哲視察的麻豆區番子寮農地重劃區N5農路，全長共940公尺，以市府自籌市預算經費分段分年改善，第一段於110年投入市預算約167萬元，改善完成西側農路520公尺；第二段將持續於111年度投入市預算約130萬元，改善東側農路420公尺，把路寬4.5公尺的農路盡地利用全部拓寬至7.5公尺，有效提升運輸通行便利性。





地政局說明，台南市已辦理完成的農地重劃區總面積在全國名列前茅，重劃後土地大幅提升農產量，但早期的農地重劃區農路寬度不夠寬，且經長年使用下也多破損不堪，已無法滿足現代大型農機具使用的條件，為了改善農業生產環境，市府積極向中央爭取補助經費，並自籌編列市預算進行農地重劃區農水路修繕工程，盼優化農地重劃區工作環境，改善區內農水路服務效率，降低農民的農產運輸成本。