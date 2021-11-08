福特六和汽車改裝自家車款成負壓隔離艙救護車　捐贈桃市府

▲福特六和汽車改裝自家車款成負壓隔離艙救護車，捐贈桃園市政府。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

福特六和汽車8日於消防局，捐贈桃園市政府消防局2輛將自家車款「旅行家」改裝成負壓隔離艙的救護車，由市長鄭文燦受贈。福特六和汽車董事長許智樂表示，經改裝成負壓隔離艙的救護車，可作為一般救護車使用，協助消防同仁快速又安全的執行後送服務，期能拋磚引玉，號召更多人加入守護桃園、中壢的行列。

▲福特六和汽車董事長許智樂表示，經改裝成負壓隔離艙的救護車，可作為一般救護車使用。（圖／市府提供）



市長鄭文燦表示，桃園在地企業福特六和汽車公司深耕台灣近50年，打造台灣汽車工業，並有多項車款在市場上熱銷。今日捐贈2輛號稱「移動式N95口罩」的負壓隔離艙救護車，折疊式的隔離艙可經由過濾系統，讓帶有感染源的空氣外流，減少車內交互感染的風險，同時縮短救護車清消時間，保障患者及救護人員安全，提升整體防疫及救護效率。

鄭市長說，福特六和汽車公司慷慨的捐贈，是企業社會責任的最佳示範，市府規劃配置給桃園及中壢消防分隊妥善運用，展現更大的救護效能；而桃市府為提升消防救護能量，增購許多新式救護裝備，如骨針、影像式喉頭鏡及ETCO2（潮氣末二氧化碳監測儀）等，各項進階器材發揮很大的救護效用。

▲折疊式的隔離艙可經由過濾系統，讓帶有感染源的空氣外流，減少車內交互感染的風險。（圖／市府提供）



此外，桃園消防局堅守崗位的服務市民，也榮獲「消防署2020年救護特殊績優團隊獎」全國第1名，以及「2020年到院前心肺功能停止（OHCA）康復出院人口比率」更是六都之冠，今（2021）年康復出院人數已達 84 人，桃市府消防局在緊急救護成績斐然，讓市民健康、生命獲得最好的保障。包括市府消防局長謝呂泉、桃園區長陳玉明、福特六和汽車董事長許智樂及總經理邴兆齊均一同出席典禮。