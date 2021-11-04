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河南公告接受器官捐贈者付費標準　成人肝臟110萬、雙腎100萬元

▲河南省訂定接受器官移植者收費標準。（圖／翻攝大河報）

▲河南省訂定接受器官移植者收費標準。（圖／翻攝大河報）

記者魏有德／綜合報導

大陸河南2日公布全省捐獻器官獲取收費項目及收費標準，明定接受器官捐贈者須負擔器官評估、功能維護、獲取檢測、保存運輸等過程中會產生相應的成本和費用。按收費標準顯示，成人肝臟指導價為26萬元人民幣（約110萬元新台幣）、雙腎為23萬元人民幣（約98萬元新台幣），年齡低於18歲的兒童收費標準略微便宜。

▲▼手術,醫生,示意圖。（圖／視覺中國）

▲接受器官捐贈者需負擔評測、保存或運輸成本。（圖／視覺中國）

《新華網》報導，與無償獻血（捐血）和臨床用血一樣，器官捐獻是自願、無償的，器官獲取的費用並非器官的「價格」，器官本身是無價的，但在器官評估、功能維護、獲取檢測、保存運輸等過程中會產生相應的成本和費用。出台捐獻器官獲取收費項目及收費標準，旨在進一步規範收費行為，保障捐獻者和受捐者權益。

根據河南省衛健委、省財政廳、省市場監督管理局等6部門聯合印發的通知顯示，全省捐獻器官獲取收費項目及收費標準的劃定，按照堅持公益性、非營利為原則，以成本補償為基礎，統籌考慮捐獻器官獲取過程中的資源消耗、技術勞務價值和群眾可接受程度，對捐獻器官獲取成本進行測算確定。

收費項目及標準包括，成人肝臟指導價為26萬元（人民幣，下同），兒童為10萬元，左半肝為10萬元，右半肝為15萬元；成人單腎指導價為16萬元，雙腎為23萬元；兒童單腎為10萬元，雙腎為15萬元；心臟指導價為10萬元；肺臟（單／雙）指導價為8萬元；胰腺指導價為5萬元；小腸指導價為5萬元；角膜指導價單隻為1萬元，一對為2萬元（上述兒童均指年齡小於18週歲者）。器官聯合移植時，按多個器官單次收費總和減少2萬元收費。

▲河南省訂定接受器官移植者收費標準。（圖／翻攝大河報）

▲河南省六部門聯合印發獲取器官捐贈收費項目和標準的通知。（圖／翻攝大河報）

這份通知發布後，在微博上引起一陣熱議，網友褒貶不一，「有了標準！讚！」；「明碼標價？」；「總覺得怪怪的」；「健康的人身上全是財富」；「器官是無價的」。

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