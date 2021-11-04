城中城命運下周出爐　陳其邁：若涉公安「該拆就拆不會遲疑」

▲城中城大火一共造成46死悲劇。（圖／記者洪靖宜攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄城中城大樓火警造成46死43傷，後續是否拆除也備受關注。高雄市長陳其邁今（4）日在市議會質詢表示，下個禮拜鑑定報告就會出爐，假如涉及到公共安全事項，該拆就拆絕不會有任何遲疑。

高雄市議員郭建盟今質詢指出，別讓城中城悲痛，淪政治惡鬥戰場。他五問國民黨，城中城調查報告五大缺失，何項為陳其邁市長就任後改變政策所致？重大傷亡是因市長救災疏失、搶救不力所造成？還是大火是因市長不貼近民意，拖延政策執行、或否決相關預算所造成？

▲高雄市長陳其邁在議會說明城中城後續處置。（圖／記者賴文萱翻攝）

郭建盟也反問國民黨此刻要求陳市長下台，違法依據為何？另外，他也認為，城中城案發當日，陳其邁就兩度九十度鞠躬道歉，事發後安慰陪伴災民解決居住及生活等相關問題。相較八仙塵爆時任市長的國民黨朱立倫主席，拖延至案發一年3個月後，才向傷亡家屬道歉，誰深切反省？誰扛責？

▲高雄市議員郭建盟呼籲，別讓城中城悲痛淪政治惡鬥戰場，他也五問國民黨。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，陳其邁再度強調，市民的安全他責無旁貸，任何相關責難他都要承擔，重申「不會迴避我的責任」。針對城中城大樓後續是否拆除？他表示，一個月內會有妥適的解決方案，下個禮拜鑑定報告就會出爐，假如涉及到公共安全事項，「該拆就拆絕不會有任何遲疑」。

另外，針對原住戶的部分，陳其邁表示，一定會保障原住戶居住權益，除了提供2年租金補貼，也會利用這兩年時間就居民安置處理，希望未來他們有好的居住環境；同時，會利用更多誘因，讓老城區能加速改建。