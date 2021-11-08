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社會 社會焦點 保障人權

搜60克K毒遭法官打臉「當庭放人」　北市保安大隊還原過程

▲▼新北保大替每位員警添購LED爆閃肩燈。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲警方執行酒駕攔檢勤務，上圖為資料照，與本案無關。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

6日凌晨4點40分台北市警局保安大隊在信義區市民大道5段進行酒測勤務，當時攔停一輛計程車並盤查車上後座情侶，在男子身上搜出刀械及多達約60公克的K他命毒品，認定許男觸犯社維法、毒品危害防制條例將兩人逮捕移送。

但情侶檔到在警局偵查隊請求提審，台北地院法官經檢視保大警員盤查密錄器後，認為警員根據經驗法則，並無其他證據對該男發動搜索，認定是「違法搜索」，導致搜出的毒品並不具證據力，該情侶提審通過後遭釋回。

▲警方從匝道下封路攔檢改裝車。（圖／大園警分局提供）

▲警方酒駕攔檢勤務，上圖為資料照，與本案無關。（圖／資料畫面）

台北市保安大隊8日凌晨針對此案召開輿情專案會議進行討論，並請參與該場盤查的保大第五中隊所屬警員與會進行案例教育討論；這起盤查出60公克三級毒品K他命，事後卻遭法官認定為警方非法搜索，當庭釋放當事人的案例，引發警界重視。

台北地院法官則認為，保大警員事後稱目視民眾口袋有刀，所以發動進步搜查，但法庭檢視警方秘錄影像，保大是在進行俗稱「拍搜」過程才發現有刀，認定過程不符合警察職權行使法「逕行發動搜索」要件，是以認為警方違法搜索裁定當事人當庭釋放。

對此台北市保安大隊8日中午回應表示：警員盤查過程中，先發現許嫌腰際藏刀，經命令強制取出，打算將情侶檔帶往勤務處所需安全檢查隨身物品，然過程中許姓男子情緒亢奮、反應激烈、聲稱沒違法要叫律師，引起警員高度警戒，據此合理懷疑許嫌有攜帶違禁物品問題。

保安大隊指出：警方在許男隨身包包內起獲兩大包第三級毒K他命及鉅額現金後，許嫌應訊中拒不配合，並申請法官提審，法官檢視現場查獲畫面認為，警方執行程序顯非合法，保安大隊表示尊重，但警方認定許男持有大批毒品違法事證充分，將請示台北地檢署檢察官補足程序後依法偵辦。

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