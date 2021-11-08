陸教授唐人街遇持槍歹徒　「Chinese Kung Fu」肘擊踢槍退敵

記者魏有德／綜合報導

湖南湘潭大學教授周批改1日在美國洛杉磯唐人街一帶遭遇歹徒持槍搶劫。周批改在被歹徒用槍指頭的情況下，突然使出中國功夫踢到歹徒的槍，肘擊並用拳投兩度擊退歹徒。事後，周批改雖受傷血流滿面，手持的行李拖箱也被搶走，但隨身證件及金錢物品等卻成功保全下來。周批改同事提到，「沒想到他會武術，讓我們跌破眼鏡。」

▲湖南湘潭大學教授周批改在洛杉磯遇持槍搶劫，使出中國功夫退敵。（圖／翻攝上游新聞）

據了解，周批改在事發當天行經唐人街時，一輛黑色的皮卡車朝他駛來，一名身著黑衣黑褲，戴著黑色面罩的人槍指著他的臉。周批改表示，「我當時想都沒想，就抬起手將他的槍打掉，然後又一腳把他踢到地上。」

▲周批改曾在武校學習，練就一手好工夫。（圖／翻攝瀟湘晨報）

周批改描述當時情況稱，歹徒倒地後，他也因用力過猛摔了一下，他爬起來走過一個路口後，才發現臉上流血，此時，歹徒再度出現在周批改面前用槍指著他，周批改先是將手邊的拖箱推給歹徒，轉移其注意力，當歹徒伸手抓周批改背包時，周批改一拳打到歹徒臉上，再用手肘擊向歹徒頭部，隨後一腳將歹徒手中的槍踢開。

歹徒受到攻擊後，隨即帶著拖箱往接應的皮卡車逃離，周批改發現皮卡車內還有同夥，擔心歹徒還有槍枝傍身，只好眼睜睜看著拖箱被取走。

事情傳回湘潭大學後，周批改的同事、公共管理學院原長梁麗芝表示，周批改是一個性格非常溫和，非常謙遜、低調，講話都不大聲的老師，「沒想到在美國街頭還有這麼一個舉措，這麼威猛，還會武術，能夠勇鬥歹徒讓我們大跌眼鏡。」

