擁槍男轟頭「腦部重創」命危　家屬決定器捐遺愛人間

▲擁槍男自戕送依命危，家屬決定器捐遺愛人間。（圖／民眾提供，下同）

記者李忠憲／台中報導

擁槍戴姓男子30日晚間因警方包圍，不想再被關的他選擇留遺書自戕，送醫急救後住進加護病房。他因為腦部重創，恢復機率渺茫，其家屬決定器官捐贈，經醫師評估2度腦死後通知台中地檢署，目前正依器捐程序進行中。

清水警分局日前接獲線報，39歲戴姓男子擁槍自重，經報請檢察官指揮並取得搜索票後，持續跟監追緝戴姓男子。昨晚掌握戴男躲到南區興大路巷內的友人租屋處。偵查隊3個小隊10多人約晚間8點半到場並荷槍實彈，向戴男喊話要他棄械投降。

戴男知道逃不掉，跟警方溝通後表示自己要整理物品，結果經過約30分鐘，屋內就傳出碰一聲槍響。警方立刻衝入，發現戴男頭部中彈倒地，右手還拿著一把改造手槍，研判是自戕，立刻將他送往中山醫學大學附設醫院急救。

戴男經緊急手術後送到加護病房，性命垂危。其家屬到醫院聽完醫生說明後，決定放棄急救，並決定器捐，遺愛人間。醫院目前依器捐流程，每4小時由醫生判定腦死，認定2次腦死後就會通知地檢署。

中檢稍早也證實，已接到醫院通知器捐，檢察官與法醫已做好準備，將前往醫院執行器捐程序。

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