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陸官方：今年已發生1萬多起「電動自行車火災」

▲▼電動機車,電動自行車,電瓶車,電驢。（圖／CFP）

▲電動自行車。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸應急管理部8日表示，今年以來，已經發生電動自行車火災1萬多起，並造成人員傷亡。

大陸應急管理部黨委委員、消防救援局局長瓊色指出，電動自行車消防安全治理涉及生產、銷售、使用等多個環節，私自改裝和違規使用的管理難度很大，不少城鄉居民習慣將電動自行車進樓入戶停放、充電，有的還停放在門廳、疏散走道、樓梯間等公共區域，一旦起火燃燒產生的高溫有毒煙氣很快能充滿整個空間和通道，導致疏散、逃生困難，造成人員傷亡，電動自行車消防安全治理存在「緊迫性、嚴峻性、複雜性」。

瓊色提到，消防方面強化執法檢查，出台實施了部門規章《高層民用建築消防安全管理規定》，明確禁止在公共門廳、疏散走道、安全出口等部位停放或者充電，對拒不整改的最高可處罰1萬元，「同時，我們對每一起電動自行車的火災事故，嚴格責任倒查，推動規範生產經營活動和使用行為。」

瓊色強調，下一步，將會同有關部門繼續加強源頭管控和綜合治理，推動建設更多停放、充電場所，跟進出台這些場所的消防安全標準，推動實施固定充電場所電價優惠政策，為公眾安全規範使用電動自行車提供更好保障。同時，指導物業管理單位加強巡查檢查，及時制止違法違規行為，制止無效的則要求他們及時報告有關行政管理部門依法處理。

據了解，大陸的電動自行車共有3億輛，並以每年超過3千萬輛的速度持續增加。

▲▼電動機車,電動自行車,電瓶車,電驢。（圖／CFP）

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