警抓賊破電動鐵馬竊盜　她帶「這個東西」上派出所：警全嚇壞

記者邱中岳／台北報導

北市1名女子在10日上午焦急跑進派出所，表示停放在1樓的電動自行車不見了，警方隨即調閱監視器掌握嫌犯，在離失竊地點2百公尺的民宅找到失竊的車，婦人隨即送了「鳳梨酥」要表達謝意，但警所警員全傻眼，婦人了解狀況後改送飲料慰問。

警方調查，1名楊姓女子在10日上午11時許，將電動自行車停在寧夏路、歸綏街附近的住家樓下，帶小孩下樓準備外出，卻發現自行車遭竊，警方隨即調閱監視器掌握50歲的張姓嫌犯涉案，訊後依竊盜罪嫌將張函送法辦。

▲警方協尋找回電動自行車，她帶鳳梨酥慰問，嚇壞所有警員。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，當時楊女跑來報案後開始調閱監視器，最後發現張嫌偷走腳踏車，但畫面消失在渭水公園附近，最後前往現場發現，電動自行車在不到2百公尺外的一處公寓1樓，且還被上鎖。

警方通知張姓嫌犯到案，嫌犯坦承，當時看到路邊的電動自行車，見電動自行車沒有上鎖，臨時起意就將電動自行車牽走，最後警方也在4小時內順利逮捕嫌犯，並將電動自行車歸還給楊女。

▲張姓男子將楊女停在路邊的電動自行車偷走，落網辯稱「臨時起意」。（圖／記者邱中岳翻攝）

楊女為了感謝警方幫忙，帶著2盒「鳳梨酥」前往警所，但所有警員當場看傻眼，事後楊女才得知警所忌諱鳳梨產品，因鳳梨有「旺來」，意指案件接不完，楊女知悉後也趕忙換成飲料慰問。

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