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同事赴婚宴包800元…事後檢舉新郎「害他被離職」：謀取不當利益

▲▼婚禮現場。（圖／翻攝自重慶廣電）

▲婚禮現場。（圖／翻攝自重慶廣電）

記者鄭思楠／綜合報導

重慶一28歲的陽姓男子近日結婚，邀請同事參加婚宴，不料事後疑似被某名同事檢舉謀取不正當利益，如今被公司要求主動辭職。他苦歎，共邀請23名同事，收到4389元（人民幣，下同）的禮金，人均不到200元（約新台幣872元），已經按公司要求退回禮金並道歉，可仍被要求離職。

據《重慶廣電-第1眼》報導，陽男今年28歲，是一家兒童用品公司的監察員，工作是監督多家門店的運營。今年9月19日，他和妻子在重慶舉辦婚禮，邀請了一些同事來參加婚禮。一周後（9月25日），長官私下透露，有人檢舉他，邀請同事參加婚禮涉嫌謀取不正當利益，要求其退回所有禮金。

陽男表示，他邀請的23名同事中有16名是門店負責人，7名是一個部門的同事，但都一起工作2年以上了，關係比較好，所以才邀請的。本次婚禮，他從23名同事那共收到了4389元的禮金，被檢舉後已經全部退還，也在公司群組中道歉。

但次日，他又收到了總公司的處罰決定。總公司給所有人發郵件通報，陽男收受禮金4389元給公司監察團隊帶來了一定的負面影響，給予內部警告處分，並調離重慶分公司。

▲▼婚禮現場。（圖／翻攝自重慶廣電）

▲他要求公司恢復名譽。（圖／翻攝自重慶廣電）

陽男不認同公司的處罰意見，且拒絕以此為由的調任，表示不存在以婚禮為目的進行受賄的行為，但公司這次更強硬建議他離職。

對此，陽男表示，「我不是在乎這點錢，在乎的是聲譽，說白了，我們辦這場婚禮，沒有想到要賺好多好多錢，都是虧著在辦，就是圖一個熱鬧，圖一個氛圍，這就是我們的初衷和想法。」目前，他要求，離職可以，但是要恢復名譽，希望公司撤回處罰郵件，「因為我沒有違紀，通報又對我未來事業有影響，希望公司還我一個清白。」

此事在社交媒體上引發關注後，有網友認為，結婚不請同事屬於「職場潛規則」，加上「監察員」這個職位比較敏感，陽男的確做錯了。但更多網友認為，公司的處罰太過，「一人也就不到200，不至於是什麼不正當利益吧？」、「人情來往很正常，被邀請的人如果覺得不合理，完全可以不去，沒必要舉報」。

目前，涉事公司並未在任何公開平台回應。

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