美國麥當勞中下層才吃？　鄉民打臉喊「1富豪」超愛：一週吃3次

▲有網友表示，聽說麥當勞都是中下層的人士在吃的。（示意圖／取自免費圖庫Wounder stock）

記者施怡妏／綜合報導

麥當勞方便快速、品項又多，是許多民眾喜愛的選擇之一，不過有一名網友表示，聽說美國的中產階級以上的人士，不太會光顧麥當勞，因為價格便宜又不健康，但是中下層要吃點像樣的食物，會因為價格太貴而負擔不起，麥當勞就是一個很棒的選擇，對此，網友們打臉，「少來，巴菲特就很愛吃」。

有網友在PTT發文，聽說美國的麥當勞，不會有中產階的人光顧，因為賣的都是便宜貨，又是高糖高脂肪的食物，容易發胖還會上癮，反而是中下階層的人很愛去，「對他們來說，要去像樣的地方外食或外帶，價格比較難以負擔，廉價的麥當勞就成了他們的救星，而且一吃再吃也不膩」。

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他提到，加上麥當勞有設置兒童遊戲區，相較於中產階級的家庭，假日會開車會帶小孩到遊樂園玩樂，或是搭飛機跨洲旅遊，但是中下層沒有這樣的經濟能力，就會直接帶小孩去麥當勞遊戲區玩，因此很好奇這樣的傳聞是不是真的，「所以美國窮人肥胖比率會高也是這個原因，是真的嗎？」

▲網友們點名巴菲特。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，許多網友立刻打臉，「股神」巴菲特就是麥當勞的超級愛好者，「巴菲特跟比爾蓋茲有金卡耶」、「你少來，巴菲特就很愛吃，一個禮拜至少吃三次，他自己講過很多次」、「你知道巴菲特吃好幾十年嗎」、「巴菲特上班途中都到麥當當買早餐，怎麼辦」、「巴菲特：原來我是窮人」。

事實上，美國億萬富豪巴菲特（Warren Buffett）曾透露，很常在上班途中順道在麥當勞買早餐，一周至少會吃3次，且只會買3~4美元的餐點，此外，他也很愛喝可樂，每週會喝掉5罐可樂。不過，速食餐點多半是油炸類，想吃麥當勞又想控制體重的民眾，點餐時可以多點一份沙拉，選擇對的食物搭配，就可以放心享受。

▼巴菲特每周會吃3次麥當勞早餐。（圖／視覺中國CFP）