▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

許多日本、美國卡通陪伴著觀眾長大，其中文配音更深植人心，就有網友直言，現在看動漫時，一定要原版才看得下去；不過，回憶起早期中配作品，倒是有幾個經典例外。話題引起熱烈回響，大票鄉民也狂點名2部卡通，讚嘆神猛程度輾壓原版。

網友在PTT提到，「不知道為什麼在看動漫的時候，不聽日文版就看不下去，但蠟筆小新卻相反，中文配音才有味道。」

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他表示，早期不少中配作品都滿經典的，獨有一番風格，像是兩津勘吉、哆啦A夢等；同時，也不禁好奇問「鄉民有覺得其他中配也很優質的作品嗎？」

▲烏龍派出所。（圖／翻攝自Kochikame FB）

綜合鄉民看法，烏龍派出所獲得壓倒性勝利，大票網友大讚，「阿兩就真的比日配好，最主要台語滿配的」、「可以說是半二創了」、「烏龍派出所的日配怎樣都聽不下去」、「人設跟配音加上文化，三位一體」、「烏龍派出所...沒有之一」、「烏龍派出所是輾壓的存在」、「南方四賤客和烏龍派出所才是頂點」、「烏龍派出所、南方四賤客完全經典」、「阿兩才是最頂吧」。

另外，像是南方公園、蠟筆小新、花田少年史、我們這一家、中華一番等呼聲也很高，「我們這一家也不錯，尤其是花媽」、「南方四賤客最屌，劉傑巔峰演出」、「花田少年史台語配音最強」、「你把南方公園放哪」、「你把小當家放哪裡」、「南方四賤客，沒有之一」、「台語版花田一路超推」。

▼網友最推崇烏龍派出所的中配。（圖／翻攝自PPT）