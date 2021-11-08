　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鄉民認證「神等級中配」是他們！狂喊這2部卡通最頂：輾壓原版

▲▼數位電視,數位匯流,有線電視,OTT（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

許多日本、美國卡通陪伴著觀眾長大，其中文配音更深植人心，就有網友直言，現在看動漫時，一定要原版才看得下去；不過，回憶起早期中配作品，倒是有幾個經典例外。話題引起熱烈回響，大票鄉民也狂點名2部卡通，讚嘆神猛程度輾壓原版。

網友在PTT提到，「不知道為什麼在看動漫的時候，不聽日文版就看不下去，但蠟筆小新卻相反，中文配音才有味道。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他表示，早期不少中配作品都滿經典的，獨有一番風格，像是兩津勘吉、哆啦A夢等；同時，也不禁好奇問「鄉民有覺得其他中配也很優質的作品嗎？」

（圖／翻攝自Kochikame FB）

▲烏龍派出所。（圖／翻攝自Kochikame FB）

綜合鄉民看法，烏龍派出所獲得壓倒性勝利，大票網友大讚，「阿兩就真的比日配好，最主要台語滿配的」、「可以說是半二創了」、「烏龍派出所的日配怎樣都聽不下去」、「人設跟配音加上文化，三位一體」、「烏龍派出所...沒有之一」、「烏龍派出所是輾壓的存在」、「南方四賤客和烏龍派出所才是頂點」、「烏龍派出所、南方四賤客完全經典」、「阿兩才是最頂吧」。

另外，像是南方公園、蠟筆小新、花田少年史、我們這一家、中華一番等呼聲也很高，「我們這一家也不錯，尤其是花媽」、「南方四賤客最屌，劉傑巔峰演出」、「花田少年史台語配音最強」、「你把南方公園放哪」、「你把小當家放哪裡」、「南方四賤客，沒有之一」、「台語版花田一路超推」。

▼網友最推崇烏龍派出所的中配。（圖／翻攝自PPT）

▲經典卡通「神等級中配」是他們。（圖／翻攝自PPT）

►不怕低溫！靠「冬衣」顯瘦又顯白

ET快訊
私訊人妻「Mmmmm」！老公冒綠光　股市名師GG了
白家綺首發文報平安！　切除「7年膽結石」網一看驚呆：好大顆
快訊／國道1號3車連環撞！　高科段全線封閉中
離婚福原愛4個月　江宏傑驚冒「女友」現床邊慌了
40年東區知名牛排館熄燈　客人搶訂「電話被打爆」
身分證拿出來！「這天出生」免費住福容大飯店
18歲最美星二代遭酸「下次就懷孕了」　7字辣戰酸民

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

清大傳遭對岸組織滲透！　教育部：已督導即刻撤離

LIVE／59萬劑即期AZ拚月底打完！　陳時中最新說明

防疫新風潮　「未來餐盒」創飲食新浪潮

每次都點3碗白飯！單親媽挖空皮包湊錢　老闆「1舉動」暖哭網

立冬收「超補」食材！網誤認雞腿...真相曝傻眼：整晚免睡了

婆婆「保鮮膜貼牆上」隔天繼續用！媳崩潰：大鍋湯加料吃1星期

高鐵服務員「低頭跪地」惹心疼　萬人揭原因怒了：明明不是她的錯

全聯配飯神器回歸！他一搜嗨炸「真的有」　網懷念：小時候最愛吃

「臺灣國立大學系統」啟動　11校下學期起「1校註冊、跨校選課」

高鐵自由座今重啟！每週1016班次上線　限時優惠送1千點搶買氣

25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕

美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

米可白天天視訊前夫「記者問號XDD」　2人關係超緊密...她笑：這樣很奇怪嗎

家門被違停堵死！屋主「鷹架封印」　神反制嗆：都別出去...網喊超療癒

BTS歌幾乎放整首！趙婷羞認「喜歡JIMIN」　台詞偷藏「冰與火哏」..基特哈靈頓：Sxxt！

中古商收購完轎車稱「買太貴」！　提告要求重議價...車主怒：欺負人

清大傳遭對岸組織滲透！　教育部：已督導即刻撤離

LIVE／59萬劑即期AZ拚月底打完！　陳時中最新說明

防疫新風潮　「未來餐盒」創飲食新浪潮

每次都點3碗白飯！單親媽挖空皮包湊錢　老闆「1舉動」暖哭網

立冬收「超補」食材！網誤認雞腿...真相曝傻眼：整晚免睡了

婆婆「保鮮膜貼牆上」隔天繼續用！媳崩潰：大鍋湯加料吃1星期

高鐵服務員「低頭跪地」惹心疼　萬人揭原因怒了：明明不是她的錯

全聯配飯神器回歸！他一搜嗨炸「真的有」　網懷念：小時候最愛吃

「臺灣國立大學系統」啟動　11校下學期起「1校註冊、跨校選課」

高鐵自由座今重啟！每週1016班次上線　限時優惠送1千點搶買氣

朱立倫挨批說謊　國民黨還原始末：總統府搞錯事實應道歉

鄧佳華日本AV出道「99%不可能」　台AV導演揪3大問題：女優誰會接

陸官方：今年已發生1萬多起「電動自行車火災」

Red Bull打擊狂人游泳教練破紀錄摘冠　黃子鵬出考題讚：厲害！

林姓家族前後砸27億買走彰化6千坪土地　身分曝光是他

台股站上17400點大關！鋼鐵人、航海王領軍　指數漲118點收17415

清大傳遭對岸組織滲透！　教育部：已督導即刻撤離

NASA警告「潛在危險」小行星正朝著地球而來　直徑等於3個足球場

ASOS開店爆紅！「頂好名店城」最慘樓層空一半　租金打2折

白家綺首發文報平安！　切除「7年膽結石」網一看驚呆：好大顆

生活熱門新聞

打BNT後　醫生點名1行為：在玩命

銀行高階女經理「打AZ疫苗5天」變植物人　家屬怒控：被當垃圾踢

彰化退休男老師輕生！明晚「送肉粽」經過學區

前台大醫：BNT不急著4週就打！曝「2劑最佳間隔時間」

表妹玩壞5萬元玩偶！姑姑出招「親情綁架」喊告

檢舉達人月賺50萬　 他實測10分鐘1單

超多人換iPhone？釣出「霸王神機」是它

台灣「這1現象」讓日本記者嘖嘖稱奇

政府買AZ即期品！　鄉民翻舊帳嗆他「別刪文」：迴力鏢太狠

萬人疫苗混打真實世界研究曝　這組合保護力最強

今天立冬！2生肖財運事業運超旺

強冷空氣今襲降10度　越晚越冷這2天探12℃

一家五口公審火鍋店挨轟　家屬回應了

學生問魚跑哪去了！老師「邏輯有問題？」被戰爆

更多熱門

相關新聞

LINE社群爆Bug！傳送「這行字」被禁言

LINE社群爆Bug！傳送「這行字」被禁言

外媒《POLITICO》5日報導一篇標題為「國會施壓拜登保衛台灣」（Congress pressures Biden to defend Taiwan）的新聞，就有網友看到後，將標題和網址分享至LINE社群，怎料傳出去沒多久，訊息就消失，當他再次嘗試，則跳出違反社群服務條款的通知。

台鐵900型最美區間車漏水　乘客一抬頭傻了

台鐵900型最美區間車漏水　乘客一抬頭傻了

哪部卡通中文配音最強？　鄉民點名它「輾壓原版」

哪部卡通中文配音最強？　鄉民點名它「輾壓原版」

勸男友賣「中南部透天」買台北房！網揭暗黑算盤

勸男友賣「中南部透天」買台北房！網揭暗黑算盤

妻堅持住月中　他跑去借錢！網一看價格喊便宜

妻堅持住月中　他跑去借錢！網一看價格喊便宜

關鍵字：

日本卡通中配配音烏龍派出所南方公園花田少年史蠟筆小新PTT

讀者迴響

熱門新聞

白家綺緊急動手術3小時！

唐綺陽警告年底兩個月：星象不是吃素的

幫女兒洗書包「翻出保險套」！單親爸崩潰

網紅高加索「蒜頭」突然倒下逝世

這天出生　12月花蓮福容免費住

AV女優解鎖「第一次」　鄧佳華好興奮

打BNT後　醫生點名1行為：在玩命

快訊／仰德大道嚴重車禍！4車連環撞5傷

詹惟中錄影突吼「要幹架是不是」

身分證末2碼中這27組號碼2.7折住飯店

蘋果有線耳機竟有這些「神功能」！網友：貴十幾倍買藍牙，我幹嘛？

銀行高階女經理「打AZ疫苗5天」變植物人　家屬怒控：被當垃圾踢

馬斯克「不是你想的那樣」　老員工曝私下面目

彰化退休男老師輕生！明晚「送肉粽」經過學區

LINE社群爆Bug！傳送「這行字」被禁言

更多

最夯影音

更多
25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕

25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕
美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面