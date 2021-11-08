台鐵車廂下瀑布！900型「最美區間車」驚漏水　乘客一抬頭傻了

▲車廂內漏水。（圖／翻攝自PTT）

記者曾筠淇／綜合報導

台鐵EMU900型電聯車有「最美區間車」的美名，然而才上路不到一年，今天就有網友發文表示，早上北部下大雨，結果群組就有人傳出「車廂出現小瀑布」的影片，讓他頓時看傻眼。畫面曝光後，立刻引發熱議，網友紛紛回應，「這樣子才潮，潮到出水」、「遇水則發，這下大發財囉」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「台鐵新買的900型火車會漏水」為題發文，提到他在群組上看到一則影片。從畫面可見，因為北部今天下大雨，所以車廂內也疑似因此下起小雨，還有乘客被滴到後驚訝地抬頭往上看。

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▲原PO上個月曾注意到車廂地板溼答答。（圖／翻攝自PTT）

原PO透露，其實他早在上個月搭乘時，就發現地板溼答答，當下因為在地下車站，所以他不確定雨水是開門打進來的，還是漏水所造成的。而稍早看到群組影片後，他便不禁懷疑當時早有漏水情況，「怎麼驗收的？」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「讓你上班同時享受瀑布芬多精」、「這樣車內滑手機的人才知道外面下雨了啊」、「要穿雨衣撐雨傘搭啦」、「電車還有瀑布造景」、「你們484都沒進過電影院？體驗4D實景笑果」。不過也有些網友推測，「冷氣吧？車廂上面是冷氣吧？冷氣開太冷滴水吧」、「空調是不是調太冷」、「只是冷氣漏水啦，不要怕」。

▼乘客驚訝抬頭看。（圖／翻攝自PTT）

