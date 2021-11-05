中年男不明頭痛竟罹「螃蟹病」　別輕忽！頭暈痠痛都是癌症警訊

▲林俊良醫師指出，微量殘存疾病（MRD）的監測對於癌症預後和復發風險的評估十分重要。（圖／台中醫院提供）



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一位44歲的劉先生，6年前開始出現不明原因的陣發性左側頭痛，到神經內科檢查後發現免疫球蛋白（IgG）竟高達7000多，為標準值的6倍以上，進一步安排骨髓檢驗後確診是「多發性骨髓瘤」，且屬於TP53基因突變的高風險患者。經過蛋白酶體抑制劑藥物及化學治療，並接受自體幹細胞移植後，症狀獲得控制且逐漸緩解，在醫師建議下每三個月接受微量殘存疾病（MRD, Minimal Residual Disease）的追蹤即可。

衛生福利部台中醫院血液腫瘤科主任林俊良表示，多發性骨髓瘤是一種人體免疫細胞產生異變所導致的血液疾病，最常見的症狀為高血鈣（C）、腎衰竭（R）、貧血（A）及骨頭疼痛（B），因為英文縮寫關係，醫學上又稱「螃蟹病（CRAB）」。林俊良主任指出，不少老年人常抱怨的頭暈、骨頭痠痛，雖然多半被視為退化現象，但其實也可能是螃蟹病已悄悄爬上身。

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林俊良主任說，癌症最棘手的不是發現與治療，而是預後品質及復發率。為了能良好掌握患者接受治療後的癌細胞數據，微量殘存疾病（MRD）的監測就顯得十分重要。林俊良主任指出，微量殘存疾病（MRD）是癌症患者接受治療後殘留在體內的少量癌細胞，為攸關癌症復發的重要指標。因此臨床上會據以決定患者的治療方針，滾動式擬定個人化的抗癌療程。

鑒於微量殘存疾病（MRD）的監測有助於癌症預後和復發風險的評估，台中醫院以「多色系統流式細胞儀」追蹤癌症患者。若MRD陰性，代表化學治療反應良好；若MRD持續陽性，則代表化療效果不如預期，需考慮調整原治療計畫中的藥物強度或及早進行幹細胞移植，以降低復發機率；另外，林俊良主任強調，若患者為MRD陰性轉陽性，則可能是癌症復發的早期徵兆，不可不慎。

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