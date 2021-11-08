曖昧男回Line變慢！女暈船急了「想送AirPods加分」　網爆血淚史

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友最近發現，曖昧對象訊息越回越慢，已暈船的她打算主動出擊，趁雙11優惠買AirPods送對方，幫自己加分。對此，網友們急勸退，也有苦主吐露心酸過往。

網友在Dcard提到，前幾天在某個交友APP所設的秘密看板上，詢問女生們「有沒有什麼值得送的生日禮物？」沒想到，有位傻女孩也為此苦惱，更透露打算送曖昧對方AirPods。

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從聊天訊息中可見，女生無奈表示，最近曖昧對象訊息都超級慢回，所以想趁雙11有信用卡優惠，買個AirPods送給對方，「應該會加分吧？因為他是果粉。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

聞言，原po連忙勸退，表示應該先送小一點的禮物，觀察對方反應，況且AirPods的等級實在太高了，她直言，「雖說有點多管閒事，但感覺女生太主動就不會被珍惜，尤其是送禮，還是送新版的，太誇張了...只是曖昧而已，希望這女孩能聽進去我講的。」

對此，網友跟原po看法一致，表示「好幾年前的某個冬天，送了曖昧對象一件外套，被好朋友說很白癡沒必要送，但當時完全聽不進去，現在想想還真的蠻白痴的呢」、「真心建議還沒在一起別送太好！一是如果沒結果也不會那麼心痛，二是真的在一起後要送禮會更頭痛」。