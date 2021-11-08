《產經》曝日本政府模擬「台灣有事」情況　一張圖解釋日方動向

▲日本自衛隊軍事演習。（圖／達志影像／美聯社）
記者張靖榕／綜合外電報導
台海緊張近來吸引許多國家、媒體進行「戰況」預測，日本《產經新聞》7日也指出台海緊張，日本扮演的角色相當重要，也因此成為焦點。目前日本政府已針對若「台灣出事」、日本遭受波及的情況進行模擬。
《產經新聞》引述台灣智庫「台灣民意基金會」2日公布的民調結果，近6成的台灣民眾認為若中國武力侵台，日本將會出兵協防台灣，其中22.3％的人認為非常可能，35.7％的人則認為還算可能。
近6成的比例僅低於認為美國會出兵協防台灣的比例，約65％的台灣民眾認為美國會出手，其中選擇非常可能的有26.7％，還算可能的約38.3％。
台湾緊張、日本の備え急務 グレーゾーン、邦人退避計画、敵基地攻撃能力も課題 https://t.co/9xJYv98hhp— 産経ニュース (@Sankei_news) November 7, 2021
日本の軍事的役割が焦点に。米政府は台湾周辺の平和と安定を守るうえで同盟国との協力が重要と位置付けており、台湾の世論調査では有事に日本が来援すると思うと答えた人が６割近くに上った。
在一張模擬圖中，日方預計若中國真的武力侵台，將會從台灣西岸進攻，並進犯尖閣諸島（釣魚台）和沖繩，而美軍在北邊的嘉手納基地將會備感威脅，但攻擊會被擋在第一島鏈內，因此必須從台灣東部進行在台日人的撤退。
現階段台日之間並沒有同盟關係，日方也未明確表達是否會在台灣有事時馳援，日本首相岸田文雄10日表示「不回答台灣有事這一種假設性問題」的態度，也可以略知日方當前的小心翼翼。
報導認為，日本必須盡快強化「灰色地帶」（gray zone）事態的應對，以及保護在台日人等情況的因應措施。灰色地帶指當中國對台採取行動，但還不足以被稱為武力攻擊程度的情形。
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