快訊／北北基桃大雨　1圖看大降溫

▲鋒面通過中。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局今天（8日）6時半對基隆市、台北市、新北市和桃園市發布「大雨特報」，鋒面通過及東北季風影響，易有短延時強降雨，今基隆北海岸及桃園以北地區有局部大雨發生的機率，請注意。

氣象局長鄭明典在臉書貼出彭佳嶼過去24小時溫度變化圖，他表示，看看彭佳嶼的氣溫紀錄！鋒面通過前，高壓接近增加氣壓梯度，偏北風稍增強，今晨0時便開始輕微降溫，4時過後鋒面通過，降溫非常明顯！他也說，被雨聲叫醒，鋒面通過北台灣，溫度梯度很明顯！

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▼彭佳嶼過去24小時溫度變化圖。（圖／翻攝鄭明典臉書）



▼今晨0時至6時半累積雨量圖。（圖／氣象局）



氣象局預報員劉沛滕接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今有明顯冷空氣南下，加上鋒面要通過台灣，白天降溫速度滿明顯，北部清晨還有23、24度，入夜來到16度，今和周日高溫相差10度；中南部白天高溫還有26至30度，入夜也會越來越低，來到19、20度，日夜溫差較大。

劉沛滕說，今北部、東半部有明顯降雨機率，尤其上午到中午鋒面通過期間有明顯降雨，是本周水氣較多的一天；今下午起至周二北東雨勢會比較緩和，轉為雲量偏多、局部雨勢為主。

劉沛滕表示，這波東北季風影響到周五，周三到周五轉為乾冷，預估台北低溫15度，中南部早晚較低溫、日夜溫差大，局部空曠地區可能再更低一些，而最冷時間點可能落在周四、周五清晨；東北季風周六減弱，低溫回升。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

