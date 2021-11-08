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強冷空氣今襲降10度！鋒面帶雨通過中　越晚越冷這2天探12℃

天氣圖。（圖／氣象局）

▲鋒面水氣通過中。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，入秋最強冷空氣今天（8日）南下，北部上午仍有20度，今晚驟降至14度，周三、周四清晨，平地最低氣溫約可降至12、13度。中央氣象局預報員劉沛滕表示，今是本周水氣較多的一天，尤其是上午到中午鋒面通過期間。

氣象局今晨對17縣市發布「陸上強風特報」，東北季風增強，今台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門將有9至10級強陣風，馬祖及高雄、屏東沿海空曠地區亦將有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

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劉沛滕接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今有明顯冷空氣南下，加上鋒面要通過台灣，白天降溫速度滿明顯，北部清晨還有23、24度，入夜來到16度，今和周日高溫相差10度；中南部白天高溫還有26至30度，入夜也會越來越低，來到19、20度，日夜溫差較大。

▼今晨北台灣有降雨。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

劉沛滕說，今北部、東半部有明顯降雨機率，尤其上午到中午鋒面通過期間有明顯降雨，是本周水氣較多的一天；今下午起至周二北東雨勢會比較緩和，轉為雲量偏多、局部雨勢為主。

劉沛滕表示，這波東北季風影響到周五，周三到周五轉為乾冷，預估台北低溫15度，中南部早晚較低溫、日夜溫差大，局部空曠地區可能再更低一些，而最冷時間點可能落在周四、周五清晨；東北季風周六減弱，低溫回升。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，入秋最強冷空氣今南下，北台氣溫遽降，苗栗以北轉濕冷，北、東有雨，中南部仍為多雲時晴；今北部上午仍有20度，今晚驟降至14度，中部15至28度，南部17至30度，東部15至28度。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼一圖秒懂未來一週天氣。（圖／氣象局提供）

吳德榮分析，周二水氣轉乾、雲量減少、天氣好轉，山區仍有零星少量降雨的機率，平地最低氣溫將降至13、14度左右；由於水氣與氣溫條件配合不佳，高山初雪的機率偏低。

吳德榮提醒，周三、周四乾冷空氣籠罩，各地晴朗無雲，白天北台舒適、中南部微熱，冷空氣與夜間輻射冷卻加成，各地早晚很冷，清晨平地最低氣溫約可降至12、13度，台北市氣象局測站亦有降至14度左右的機率，是否會成為首波「大陸冷氣團」（台北市氣象局≦14度）？需持續觀察。

吳德榮指出，周五白天起至周六冷空氣逐漸減弱，氣溫漸升，北部雲量略增、中南部晴朗穩定，東半部有局部短暫雨，白天北部舒適、中南部微熱，各地早晚微冷；周日轉東南風，氣溫續升，西半部晴朗穩定，白天舒適微熱，各地早晚涼，東半部偶有局部短暫雨的機率。

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