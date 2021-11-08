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快訊／雨區擴大防10級強風！6縣市大雨　中午前水氣最多

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

▲今晨0時至7時累積雨量圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

雨區擴大！中央氣象局今天（8日）7時對北部6縣市發布「大雨特報」，鋒面通過及東北季風影響，易有短延時強降雨，今基隆北海岸及苗栗以北地區有局部大雨發生的機率，請注意。

大雨特報：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣

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氣象局今晨對17縣市發布「陸上強風特報」，東北季風增強，今台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門將有9至10級強陣風，馬祖及高雄、屏東沿海空曠地區亦將有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

氣象局預報員劉沛滕接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今有明顯冷空氣南下，加上鋒面要通過台灣，白天降溫速度滿明顯，北部清晨還有23、24度，入夜來到16度，今和周日高溫相差10度；中南部白天高溫還有26至30度，入夜也會越來越低，來到19、20度，日夜溫差較大。

▼鋒面水氣通過中。（圖／氣象局）

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

劉沛滕說，今北部、東半部有明顯降雨機率，尤其上午到中午鋒面通過期間有明顯降雨，是本周水氣較多的一天；今下午起至周二北東雨勢會比較緩和，轉為雲量偏多、局部雨勢為主。

劉沛滕表示，這波東北季風影響到周五，周三到周五轉為乾冷，預估台北低溫15度，中南部早晚較低溫、日夜溫差大，局部空曠地區可能再更低一些，而最冷時間點可能落在周四、周五清晨；東北季風周六減弱，低溫回升。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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