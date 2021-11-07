批中油「藻礁論」睜眼說瞎話　孫大千：難道連署公投的民眾吃飽撐著？

▲桃園大潭藻礁空拍。（圖／記者林振民攝）



記者杜冠霖／台北報導

1218公投將近，正反雙方開始激烈論戰，前國民黨立委孫大千日前批評，中油三接天然氣工程會破壞大潭藻礁生態系、也會推升全球暖化，中油則反擊，稱三接已保留大潭藻礁，孫顯然對藻礁不了解，對此，孫大千再回擊，中油是睜眼說瞎話，「如果中油真的完整保留大潭藻礁，環保團體都吃飽撐著嗎？」

台灣中油公司今（7日）表示，孫大千近日發表有關第三座液化天然氣接收站工程，對於地球將造成兩個重大傷害之言論，實在是危言聳聽，因為三接非但沒有「滅絕台灣唯一的藻礁生態系」，相反地，已完整保留大潭藻礁。

中油指出，三接對於減碳、減煤、減空污亦有許多正面助益，孫大千顯然對藻礁還有許多不了解，「願意協助孫前立委做功課，歡迎他來參觀大潭藻礁。」

對此，孫大千表示，中油明明是劊子手，卻要假裝是大善人。根本就是睜眼說瞎話。且若中油真的「已完整保留大潭藻礁」，那麼環保團體和年輕世代都吃飽了撐的嗎，「連署珍愛藻礁公投的64萬民眾都是閒著沒事找麻煩嗎？」

對於孫大千日前表示，三接工程將滅絕全球唯一的藻礁生態系，中油回應，事實上，大潭藻礁並非「台灣唯一」的藻礁，當然也不是「全球唯一」的藻礁生態系，台灣的石門、台東、澎湖都有藻礁，孫大千顯然對藻礁生態分布情形了解有限，如果孫大千有意願，台灣中油願意協助他「做功課」，陪同參觀三接工程。

對此，孫大千批評，桃園的藻礁生態系是全台規模最大且最完整的礁體，至少有7600年歷史，根本不是零星分布在新北市石門、三芝、屏東縣墾丁、台東縣三仙台、杉原等地的藻礁可以相比擬的。中油對藻礁的功課真的有做足嗎？

孫大千表示，綠營政客先前不斷放話「大潭沒有藻礁」，中油現在又跳出來說，大潭藻礁不但好好的且沒有滅絕，「請問一下中油，大潭地區到底有沒有藻礁呢？到底是誰在說謊呢？」

對於三接工程，中油表示，三接已施工近三年，大潭藻礁不但好好的且沒有滅絕，相反地，以保育類動物柴山多杯孔珊瑚而言，三接施工前，台灣中油調查大潭藻礁有七十五個群體，三接施工後，有超過一百個群體，小燕鷗的復育成功率也大幅增加，且由於台灣中油保護得宜，小燕鷗還免於受到野狗的侵擾，「不但保留了這裡的藻礁生態，還進一步積極保護、保育周邊整個生態。」

對於日前孫大千所提三接興建將持續推升全球暖化趨勢，中油則澄清，三接興建後以燃氣取代燃煤發電，正是為了加速減煤、減碳、減空污，並且可增加台電大潭電廠137億度燃氣發電，減碳效益達到600萬噸。