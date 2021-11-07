志願役部分單位編現比不及8成　每年近2成士兵提前離營

▲中華民國國軍。（示意圖／取自國防部發言人粉絲專頁）



記者林銘翰／台北報導

華爾街日報日前報導，北京加強對台武嚇，部分專家憂心台灣戰備不足、役男士氣低落，建議國軍與美國等國軍隊共同訓練。根據立法院預算中心報告，國軍志願役人力雖已達16萬2282人，部分戰鬥單位官、士、兵的編現比卻仍低於8成，每年更約有2成志願役士兵因不適服現役提前離營。

立法院預算中心近期發布「國防部主管明年度單位預算」評估報告，國軍2018、2019年各增加8627人、6627人，增幅分別達到5.88％及4.26％，然而2020年卻僅增加2024人，增幅下滑至1.25%。

報告指出，截至今年8月底，志願役人數為16萬2282人，仍與募兵制計畫所訂16萬9千人的目標，存在部分差距。另外，截至今年6月底，各第1類型戰鬥部隊整體編現比雖均高於8成，卻仍有部分部隊之士兵、士官或軍官編現比有低於8成。

另外，報告也提到，自2017年至今年8月底，志願役士兵合計招募獲得7萬495人，招獲率為99.33％，各年招募人數及比率雖多達預期目標，然同期間未服滿志願士兵現役最少年限的人數亦達1萬2942人，未服滿現役最少年限的賠償金額共計8億9000萬餘元。

報告分析，這5年期間不適服現役士兵的平均每年人數為2588人，占同期間招獲志願士兵人數比率18.36％，雖然不適服的原因及樣態多元，但是約有近2成招獲士兵提前離營，除浪費部隊有限訓練資源，國防部也需耗費相當人力處理後續賠償款收繳及追償等問題。