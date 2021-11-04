邱國正勉勵東沙官兵「我死則國生」　陳明通：軍人保衛國家天經地義

▲國安局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國防部長邱國正日前指出，國軍持續強化東沙防務、強化戰力，他也勉勵駐島官兵要矢志與島共存亡，「我死則國生」，要有信心堅守到底。對此，國安局長陳明通4日表示，這是基本態度，軍人要捍衛國家領土，保衛國家是天經地義，「我死則國生，從老總統以來就是這樣教育我們」。

立法院外交及國防委員會4日審查「111年度中央政府總預算案關於國家安全局收支公開及機密部分」，並邀請陳明通、國安局副局長陳進廣等人列席備詢。

國民黨立委賴士葆質詢時提及，陳明通先前曾經說過，蔡英文任內兩岸不會打仗，陳明通回覆「對，但是要防止意外事件」。賴士葆再問，什麼是意外事件，陳明通則說，像是新冠肺炎就是意外事件，其他在人文、自然等各方面也都有。

賴士葆指出，有媒體報導，共軍可能會攻打東沙群島，詢問陳明通是否可以再講一遍，「蔡總統任內，老共不會打東沙群島」。陳明通說明，在老共攻台的劇本裡面，封鎖是一個劇本，飽和攻擊也是一個劇本，國安局一直以來都有在觀察。

陳明通認為，如果共軍要用攻佔東沙、以戰逼台的劇本，以國安局現在的判斷及評估，在蔡英文的總統任期內不會發生，「坦白講他們內部有辯論過，我們當然有一定的了解」。

不過，賴士葆質疑，邱國正日前卻說，勉勵東沙群島的官兵要「與島共存亡，我死則國生」，就有家長前來向他反應，擔心孩子在那邊有沒有事，「邱國正講這個話，就代表東沙群島很緊張」。

陳明通則強調，這是基本態度，「這當然是、這很正確」，軍人要捍衛國家領土，軍人保衛國家是天經地義，「我死則國生，從老總統以來，就是這樣教育我們的」，當前的情勢當然比過去更為緊張，「但是也不是到那樣的程度」。

陳明通表示，中共在未來1、2內不會攻打東沙群島，蔡英文的總統任期內都不會，邱國正是在訓勉軍人保衛國家的歷史決心，「很多人ABC都忘了，軍人的基本素養，不管在哪裡，做一個國家的軍人，我死則國生，這是天經地義的」。