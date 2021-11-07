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第13批AZ疫苗11月底過期　她質疑採購合約：難道蔡政府都買二手貨

▲AZ疫苗。（非當事圖／記者呂佳賢攝）

▲AZ疫苗。（非當事圖／記者呂佳賢攝）

記者蘇晏男／台北報導

第13批59.4萬劑AZ疫苗昨抵台，但效期至到11月底。對此，國民黨文傳會副主委、台北市議員王鴻薇7日質疑，蔡政府到底是跟誰買的？怎麼會接受這樣的「即期品」？不過，指揮中心發言人莊人祥則解釋，國際間疫苗供貨仍不穩定，交貨時程難以確定。

王鴻薇7日表示，還記得當初鴻海創辦人郭台銘要捐贈BNT疫苗的時候，中央流行疫情指揮中心的諮詢委員李秉穎還跳出來抹黑，聲稱郭董要買的BNT快要過期，沒想到真正買到即期疫苗的，就是蔡政府自己。

王鴻薇指出，現在攤開來看，鴻海、台積電、慈濟一起捐贈的BNT，有效期限幾乎都是穩定的4個月以上，但是蔡政府自購的AZ，卻都是3個半到4個月之間，這批甚至還只有24天，而AZ的保存期限是6個月，中間的落差到底是怎麼回事？

王鴻薇說，目前到貨疫苗保存期限少於1個月的，除了第13批自購AZ以外，還有9月初日本捐贈的AZ，有效天數26天，人家國內不打的捐過來，保存期限都還比蔡政府花人民血汗錢買的多2天。

王鴻薇質疑，到底是什麼樣的採購合約，會容許賣方讓即期品出貨？蔡政府為何一直不敢公布採購合約？還是從頭到尾根本就沒有合約，買的都是中間商的二手貨呢？

針對疫苗期限爭議，莊人祥也解釋，國際間疫苗供貨仍不穩定，交貨時程難以確定，國內許多民眾還未在時限內完整接種AZ第二劑，優先提供間隔8週以上民眾接種，以提高第二劑覆蓋率，會整握接種情形，即時調度，避免過期。

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