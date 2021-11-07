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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

彭帥爆被國家級性侵「傳已遭軟禁！」　他驚曝暗黑內幕：救救彭帥

 ▲▼彭帥,項鍊,Z字母項鍊。（圖／達志／美聯社）

▲ 彭帥自爆與副總理不倫，引發各界高度關注。（圖／達志／美聯社）

記者邱晟軒／台北報導

中國女網名將彭帥（2日）突在微博自爆，曾遭中國前副總理張高麗帶回家強逼發生性關係；事件爆發至今，不僅彭帥的微博貼文被刪除，彭帥本人疑似也消失。對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫今透露「彭帥應已遭到軟禁」，並且認為這是一件始亂終棄的事件，跟權力鬥爭無關。

針對彭帥日前自爆遭中國前副總理張高麗射後不理，矢板明夫今（7日）在臉書發文表示，這幾天看海內外對彭帥和張高麗事件的評論，很多人仍把這件事看做中南海內的權力鬥爭，但根據我多年觀察中共政治文化的經驗，此事應該和權力鬥爭無關，而是一個始亂終棄的事件。

矢板明夫特別指出，彭帥因為懷孕找張高麗談判，希望給小孩爭取名分，卻遭到張高麗要求墮胎，雙方發生了爭執，因為張拒絕再次見面，彭帥才決定魚死網破丶兔子搏鷹，導致「現在彭帥在國內的治安當局軟禁，失去了自由。」

▲▼彭帥微博「只剩生日快樂」　陸網友改用「彭于晏好帥」擦邊討論。（圖／翻攝微博）

▲彭帥爆料貼文被刪除，微博「只剩生日快樂」。（圖／翻攝彭帥微博）

矢板明夫認為，「這是一場有代表性的女權事件和人權事件，不應該被矮化成習派和江派的鬥爭。」他文末也呼籲，彭帥正在等待國際社會的聲援，北京奧運會召開在即，希望全世界的體育團體、人權團體，和女權團體以及所有支持自由民主人權等普世價值的國家、團體、個人，都站出來為彭帥發聲，救救彭帥！

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