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明星律師「跪著求歡姪女」入獄　PO曖昧床照反殺：都是她主動找我

▲▼前律師因跪求與姪女發生關係。（圖／翻攝自大白新聞）

▲前律師為自己伸冤多年。（圖／翻攝自大白新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

十多年前，大陸前明星律師王天翼，因被指控性侵自己的堂姪女而被判刑入獄，他的人生際遇就此改變。十多年來，王天翼一直通過多種途徑為自己喊冤。他堅稱，當時與王姓女子發生關係沒有違背對方意志，構不成強姦罪。當時的庭審筆錄顯示，王女稱她的堂叔沒有使用暴力脅迫和恐嚇的方式，是「跪下來求我（發生關係）」。

據《大白新聞》報導，服刑期間，王天翼被減刑半年，共坐了3年牢。出事之前，他從事著令人羨慕的律師工作，成為「強姦犯」後，他的生活彷彿一下子從天堂墜落到了地獄，不僅身敗名裂，而且無法再繼續從事心愛的律師工作，只能開設一個法律服務公司謀生。

「事實上『跪求發生關係』也是不存在的，我沒有下跪求她（發生關係），也沒有使用暴力，我手機上的短信和庭審筆錄可以證明，每次都是她主動去找我，我從來沒有主動給她打過一次電話或短信。發生關係的時間是7日深夜至8日凌晨，並非如判決書中所說的10日下午。」王天翼說。

王天翼1969年出生於農村，國中畢業後即頂替父親進入郊區農村信用社工作，後被借調到郊區法院金融法庭工作。1998年9月，不甘於現狀的他考入法律自考班，並於2002年取得了律師資格證，並先後在多地執業。

2008年，應律師朋友之邀，王天翼開設自己的律師事務所。此時的他，早已與妻子離婚多年，有車有房，又從事著律師工作，在別人眼中無疑是一個「鑽石王老五」。

回到家鄉後，王天翼孤身一人，逢年過節，他常常去王女父親所開設的理髮店裡玩。王天翼與王女父親屬於同一個家族的近親，按照輩分，他是王女的堂叔，而王女當時是外地師專的在校生。

隨著兩家來往的增多，王女經常到王天翼家中做家務，由於王天翼家中房間多，王女還常常留宿在王天翼家。終於在2009年的一天晚上，在王女洗澡後，兩人在王天翼家中發生了不該發生的事情。在王女及其男朋友看來，這屬於「堂叔強姦堂侄女」。但在王天翼看來，兩人屬於自願，自己構不成強姦。

▲▼前律師因跪求與姪女發生關係。（圖／翻攝自大白新聞）

▲他曾為女方拍下不少親密合照。（圖／翻攝自大白新聞）

王天翼提供的證據包括，在發生關係之後的幾天內，兩人還一起吃住玩，在當地景區遊玩時，還拍攝了親密合影。在王天翼的家中，他還給王女拍攝了她躺在床上、舉著剪刀手的曖昧照片。

王天翼還說，當時王女還兩次給他發簡訊，保證他不會有事，但這些簡訊證據連同手機交給警方後，竟莫名消失，「我和王女的關係真正惡化或翻臉的時間節點，是在王女的男朋友了解此事以後，說服王女一塊去報案。」

在入獄之前，王天翼代理過不少有影響的案件，他曾幫助當事人告贏過安陽縣公安局。2008年南方遭遇特大雪災，浙江安吉縣數百家企業損失慘重，王天翼幫企業代理的太平洋保險安吉支公司財產保險合同糾紛一案，為企業獲得數百萬元的賠償。此外，王天翼自己還以消費者的身分起訴過大陸移動、聯通、電信等三大運營商以及雙匯、金龍魚等商業巨頭，成為媒體當時爭相報導的維權代表人物，一時風光無限。

曾經的知名律師和維權明星，如今卻成了一名「強姦犯」，這讓曾經風光無限的王天翼無論如何無法接受。前不久，當初指控王天翼的證人之一-王女的伯父發微信說，「大家都知道他冤，但事情過去這麼久了，為了雙方的家庭和家族的名譽，就別再想著翻案了，可以騰出精力做點別的事情。」不過，王天翼已對這個建議予以拒絕。

王天翼說，他已經向有關部門寫好了遺書，決心誓死討公道，這不單單是為了自己，也是在打一場「偏公益性質」的官司，因為「對一個人的不公，就是對所有人的不公」。

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