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「西部太魯閣」竹山天梯重新開放　歡迎來健走但3族群宜止步

▲竹山天梯重新開幕，首日湧入遊客。（圖／南投縣政府提供）

▲竹山天梯重新開幕，首日湧入遊客（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

有「西部太魯閣」美喻的竹山梯子吊橋園區，經過休園整理，今日重新開園，青龍瀑布、人面石、飛來石等著名景點又重現國人眼前；南投縣政府除推出多組套票行銷，因園區早晚氣溫變化大，且山路崎嶇陡峭，也籲請前往遊玩的民眾務必攜帶足夠的禦寒裝備，若有高血壓、心臟病、氣喘、體能不佳者或孕婦，則建議勿進入，以確保安全。

竹山梯子吊橋園區開放第一天便吸引許多遊客前往覽勝，縣府觀光處長陳志賢說，竹山天梯吊橋夙負盛名，長136公尺、共208階的橋身橫跨百米深的太極峽谷，兩端落差高達20公尺，是全台第一座階梯式索橋的吊橋，也是觀望太極峽谷的最佳位置；園區來回約4公里，除青龍瀑布、人面石、飛來石等，還有百年的土地公廟，景點和自然生態豐富、沿線步道芬多精高，很適合登山健走。

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▲竹山天梯重新開幕，首日湧入遊客。（圖／南投縣政府提供）

▲竹山天梯重新開幕，首日湧入遊客。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，竹山天梯目前委由研之泉國際企業有限公司經營管理，雙方也推出多組電子旅遊套票，包括一票暢遊竹山、鹿谷風景區的「暢遊竹鹿套票」，結合南投縣3大吊橋風景區的「山林祕境套票」，還有整合天梯週邊景點的「竹山樂遊套票」；溪頭自然教育園區也聯合推出「竹鹿悠遊聯票」，可享83%最高優惠，並一票暢遊竹山、鹿谷經典美景。

縣府提醒，購票資訊請至「南投好好玩」網站（https://nantou.welcometw.com/），竹山天梯每週二休園，入園門票全票200元、優待票是80元，停車場採計次收費，汽車每次100元、機車每次50元。
 

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