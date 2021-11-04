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確定辦了！聯合豐年節大家來花蓮　披上情人袋「一曲愛海洋」

▲▼花蓮縣政府特別北上台北召開花蓮原住民族聯合豐年節開幕記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣政府特別北上台北召開花蓮原住民族聯合豐年節開幕記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2021花蓮縣原住民族聯合豐年節將於11月19日至21日在花蓮縣立體育場旁德興大草坪舉行，3日於台北遠東香格里拉酒店舉辦開幕記者會，花蓮縣長徐榛蔚及立法委員傅崐萁、鄭天財一同親臨現場，邀請全國民眾一起來花蓮參加這一年一度的原住民盛會，感受花蓮原住民族文化的熱情與魅力！

開幕記者會一開場便邀請來自花蓮玉里下德武部落美女「舞思愛」，蘊含溫暖的柔性歌聲為大家帶來2019年花蓮縣原住民族聯合豐年節的大會舞「披上情人袋」以及舞思愛年底即將發行的個人專輯裡的歌曲「旅程」，充滿原汁原味的動人歌聲，現場宛如化身為大型聯合豐年節慶典。

▲▼花蓮縣政府特別北上台北召開花蓮原住民族聯合豐年節開幕記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

德武部落美女「舞思愛」，帶來大會舞「披上情人袋」。

緊接著，由力美文化藝術團及阿勒飛斯文化藝術團為大家帶來今年的大會舞曲「一曲愛海洋」，「一曲愛海洋」是由豐濱鄉石梯坪部落阿美族人吳耀福先生作詞作曲並與鹹豬肉Kasiraw樂團團長的哈尼．噶照議員重新編曲、錄音，歌詞優美易音樂節奏輕快充滿歡樂，而一曲愛海洋的意思，除代表是一首歌（一曲）外，也是原住民族朋友口中常說的一起一起（一曲一曲）的原式幽默，縣長徐榛蔚特別頒發感謝狀，感謝吳耀福先生將花蓮原民文化的熱情奔放融入歌曲，展現無窮活力。

▲▼花蓮縣政府特別北上台北召開花蓮原住民族聯合豐年節開幕記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

力美文化藝術團及阿勒飛斯文化藝術團為大家帶來今年的大會舞曲「一曲愛海洋」。
徐榛蔚身披情人袋，帶領阿美族勇士向全國鄉親報信息，為花蓮原住民族豐年節揭開序幕，期待透過歌聲與舞蹈讓大家感受族人們熱情奔放的活力，傳達祝福給每一位來參與豐年節的朋友們，今年因疫情許多活動無法如期辦理，也期許透過豐年節活動為臺灣祈福。

原住民族聯合豐年節是全國最具特色的樂舞節慶，展現阿美族、布農族、太魯閣族、噶瑪蘭族、撒奇萊雅族、賽德克族等花蓮原住民族群文化之美，現場也將邀請部落最具特色的手工藝、美食、農特產等展售攤位，希望透過部落族人提供商品解說及展示等方式，全面推廣部落文化。

▲▼花蓮縣政府特別北上台北召開花蓮原住民族聯合豐年節開幕記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

傅崐䓇為徐榛蔚披著上情人袋。

「人生中一定要體驗的原住民族聯合豐年節就在花蓮！」徐榛蔚表示，真的非常開心再次來到台北，歡喜迎接所有家人回到花蓮，花蓮是國際觀光都會城市，承載原住民族文化傳承的使命，把原住民文化一代接一代紮實的傳承下去；南島語系發源地在台灣，而台灣擁有最多原住民族家人就在花蓮，我們每一年迎接世界各地的家人，無論是夏威夷、關島，甚至是紐西蘭，我們彼此分享各個族群的美好，讓大家知道敬天愛地、與大地融合為天、地、人的族群就是我們原住民族，更是臺灣的驚嘆號，每一個人的人生中一定要來一次全國最風行的花蓮原住民族聯合豐年節，可以到部落裡、山間裡感受族人的熱情，甚至七星潭吹風賞星，花蓮真的很美，期待大家相聚在花蓮！

立法委員傅崐萁提到，相信大家在壓抑了將近五個月之後都悶壞了，人與人之間的距離變得非常遙遠，今天很高興迎來2021花蓮原住民族聯合豐年節，也正式為大家開啟觀光盛會的引擎，從花蓮出發走向全國，在此時美好且氣候宜人的時刻，大家可以跳脫都市塵囂競爭的疲憊來到花蓮大口深呼吸，享受高山大海的靈氣，走進部落認識原民文化，感受千百年的族人智慧，歡迎大家帶著家人來到花蓮體驗，在疫情之後快樂出遊，感受花蓮美好的原住民文化。

▲▼花蓮縣政府特別北上台北召開花蓮原住民族聯合豐年節開幕記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

與會貴賓品嚐現場花蓮在地農特產品。

2021年原住民族聯合豐年節，因應疫情主場地將設有防疫門、自動噴灑消毒液等，活動現場展售攤位也將遵照中央流行疫情指揮中心相關規定落實相關防疫措施，邀請大家一起來花蓮安心健康的參與原住民的盛大活動喔！今日記者會也在現場帶來千人大會舞，希望為期三天的聯合豐年節中大家可以呼朋引伴，一曲來參加。

為了迎接廣大遊客，聯合豐年節三個夜晚將帶來精采表演，更有每每造成轟動的大會舞千人共舞的活動及週邊規劃出100個攤位展售區，展現花蓮縣輔導原住民經濟產業及促進部落微型經濟發展成效，一年一度全國最盛大亞洲太平洋左岸原住民族樂舞嘉年華，邀請全國鄉親一起到花蓮體驗豐年節的熱情。

►姊噴的不是香水，是巴黎的浪漫空氣

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