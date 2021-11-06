30人長輩團忘憂森林2日遊！偏離步道「誤入原始林區」受困12hrs

記者高堂堯、戴若涵／南投報導

台北30名山友日前揪團搭乘遊覽車南下，進行忘憂森林2日遊。5日中午12時一行人由忘憂森林入山往杉林溪方向行走，不料，卻因偏離步道誤入原始林區受困，吳姓領隊見狀隨即報案求救。警消獲報後，隨即前往救援，歷經12小時終於將30名山友安全送到杉林溪遊樂區飯店。

▲▼台北30人長輩團南下忘憂森林2日遊，誤入原始林區受困12小時。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

回顧事發經過，30名山友參加「杉林溪森林遊樂區忘憂森林二日遊」，原先預計5日先從忘憂森林越嶺杉林溪森林遊樂區，夜宿杉林溪主題會館，並進行夜間觀星活動，6日則前往杉林溪遊樂園區、搭遊園車，前往松瀧岩瀑布、石井磯、藥花園等景點。

該團山友大多為年長者，年紀最大者74歲，且大都著輕裝從事登山活動，孰料，5日中午12時一行人由忘憂森林入山，預計往杉林溪方向隨意行走，因不慎偏離步道甚遠，誤入原始林區受困，吳姓領隊下午4時26分打119求救。

警消獲報後，隨即成立前進救災指揮所啟動救援機制，依受困坐標位置，除商請杉林區林務局工作站3名人員就近前往外，也調派鹿谷消防2名、義消1名於傍晚5時30分前往協助及引導，但因夜間視線不良，且受困位置位於原始林區，增加救援難度及搜尋時效，搜救人員只好一面開闢林道一面慢慢挺進。

林務局工作人員晚間9時12分回報，已接觸到受困山友，評估後，除一人腳踝扭傷不良於行，其餘人員狀況平安，消防人員後也陸續抵達會合，在分發飲水及乾糧供受困人員使用，及考量山上天氣寒冷，部份山友穿著過於單薄，決議連夜緩慢保護一行人下撤。

因下撤以安全為考量，多為年長者不良於行，故過程緩慢，歷經12小時救援時間後，6日清晨5時25分救難人員順利將30名山友安全送回杉林溪遊樂區飯店。