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社會 社會焦點 保障人權

天池山莊場域遭佔用牟利　投管處招標管理反「中槍」不忍要吉了

▲▼林管處針對非法協作業者長期占用天池山莊，決定委外並提告。（圖／南投林管處提供）

▲非法協作業者涉長期占用天池山莊場域，用機車載登山客、破壞山林搭帳篷。（圖／南投林管處提供，下同）

記者高堂堯、李忠憲／南投報導

南投林管處所屬天池山莊遭未得標高山協作業者長期占用做無本生意，謀取私利，更屢屢挑戰國有林地使用規定。非法業者經多次柔性勸導依然故我，南投林管處6日決定將天池山莊餐飲服務正式委外，更將針對不實指控採取法律行動。

南投林管處表示，這些天池山莊未得標的協作業者，長期佔用天池山莊空間，堆放營利用品，並在能高越嶺步道上騎機車運補食材或違規載客，嚴重影響在地部落協會推動生態旅遊。另外，去年還曾因此發生有高山協作，以機車戴運食材而跌落山谷之不幸事件。

▲▼林管處針對非法協作業者長期占用天池山莊，決定委外並提告。（圖／南投林管處提供）

▲天池山莊發電機室遭非法業者堆置睡袋。（圖／南投林管處提供）

林管處說，這些協作業者違規濫搭營帳出租予商業團隊及自住，從未依規申請支付住宿費用，且違規在步道上紮營出租。近期又利用迫降方式讓山友入住山莊，在網路上亦引起論戰，種種將公有場域作為私人空間牟利，不當行為不勝枚舉。不少山友也檢舉這些協作業者，竟仍持續佔地為王，忍無可忍之下決定公開辦理管理及餐飲招標。

▲▼林管處針對非法協作業者長期占用天池山莊，決定委外並提告。（圖／南投林管處提供）

▲▼非法協作業者用機車載登山客，之前曾發生墜谷意外。（圖／南投林管處提供）

▲▼林管處針對非法協作業者長期占用天池山莊，決定委外並提告。（圖／南投林管處提供）

林管處表示，招標期間該協作業者亦參與投標，惟經公開評選，依據經營理念、物資運補計畫、設備維護管理、衛生安全計畫、回饋部落及醫療等評選標準。評選委員於4家投標廠商中選出優勝廠商，該得標廠商以純人力運補食材，不再用危險的機車運補，經訪價國內各山屋，並依照揹工揹負食材的距離，餐食訂價約650元到800元不等，以高越嶺道西段自登山口至天池山莊距離約13.2公里，得標廠商所訂訂價格尚屬合理。

另外，得標廠商已與當地原住民協作人員合作，並邀請當地部落原住民參與組成服務團隊，共同協助食材揹負運補。透過契約方式規範需以步行揹負方式運補食材，不僅可保障原住民工作權益亦保障協作及登山民眾人身安全。

南投林管處說，依據「採購法程序」，投標廠商對採購案結果若有疑議，得先向南投處投訴。但未得標業者未依規定提出異議，卻四處於媒體投訴及臉書貼文，以及誣指攻訐南投處，已有誣控濫告之嫌，南投處將研議對散布不實訊息的該業者採取法律行動。

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天池山莊南投林管處協作高山占用

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