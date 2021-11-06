首位「引渡至美受審」中國間諜！剽竊航空機密　最重判處60年

▲美中關係依然持續加劇。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

美國司法部5日發布聲明表示，中國國家安全部官員徐延軍（Xu Yanjun，音譯）被指控剽竊美國多間航空公司商業機密，一共5項罪名成立，可能面臨最高60年有期徒刑，以及超過500萬美元（約1.4億元）的罰款。他2018年在比利時落網，是第一位被引渡至美國受審的中國間諜。

BBC引述美國司法部聲明報導，徐延軍是中國國家安全部江蘇分支的高級成員，最晚從2013年起鎖定美國及他國企業員工，蒐集情資。2017年，他曾安排美國奇異航空（GE Aviation）一名員工到中國某大學演講，還協助支付旅費及獎助學金，隔年就向對方索討「系統規格與設計過程」等資訊。

該員工與奇異航空及聯邦調查局（FBI）合作，透過電子郵件方式，將2頁標註為機密資訊的文件寄出。未料，徐延軍又要求將檔案目錄副本寄到他的工作用電腦，最後還試圖安排2人在比利時見面，卻讓自己落網。

▲徐延軍2018年在比利時落網後引渡至美國受審。（圖／翻攝Twitter@rajfortyseven）



美國聯邦調查局（FBI）助理局長柯勒（Alan Kohler）表示，本案對於懷疑中國真正目的的人而言，應為一大警訊，「他們（中國）正在剽竊美國科技，造福他們的經濟與軍事。」北京先前大力反駁，稱針對徐延軍的指控毫無根據，但目前尚未對於5日的最新判決發表評論。

與此同時，華府及北京的緊張關係持續升溫，中國近日試射新型高超音速導彈，而美國總統拜登承諾保護台灣不受中國軍事入侵。CNN報導，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns）形容，中國是美國科技領域的最大威脅，他上月還說，情報機構將加強針對中國方面的工作。

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