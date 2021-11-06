酒店妹狠殺包養男！還原屍體發現經過…鄉長嚇到「連3天做惡夢」

▲酒店妹狠殺包養男，屍體發現經過曝光。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

彰化日前發生一起駭人聽聞的命案！林姓酒店妹夥同家人殘殺每月花至少10萬元包養她的張姓男子，並將對方頭部套上塑膠袋、腳綁童軍繩，再矇眼綁手捆上40公斤的空心磚棄屍東螺溪。埔鹽鄉村民6日現身還原發現屍體經過，鄉長許文萍直言，事發後她嚇得連續3天做惡夢睡不好。

據了解，30歲林女平時在台北某酒店工作，住在桃園，老家則在彰化，老家距離棄屍地點約10分鐘車程，10月29日河川巡守隊的隊員巡邏時發現，距離河岸約5公尺的東螺溪面上有一具「模特兒」隨著水流載浮載沉，其它隊員見狀察覺不對勁，趕緊告知隊長、太平村村長童永冬。

▲30歲林姓酒店妹外貌姣好，宛如女大生一般。張男被迷得團團轉，每個月花至少10萬元包養她。（圖／翻攝臉書）

童永冬下水走近一看，發現該具模特兒一旁聚集許多小魚，還飄散出一陣臭味，驚覺這並非人體模特兒，而是一具屍體，隨即報警處理。

由於警方請託別將事件傳開打草驚蛇，童冬永、巡守隊及村民守口如瓶。面對許多民眾好奇詢問，童都僅回答發現「水流屍」，並未透露這是一起兇殺案。他表示，如果再晚一天，張男的屍身恐怕就被魚吃下肚了，一切都像冥冥中註定。

埔鹽鄉鄉長許文萍則表示，發現許男屍體後，她心驚膽跳，連續做了3天的惡夢，晚上都睡不安穩，只好去埔鹽鄉供奉玄天上帝的順澤宮拜拜，情況才比較好一點。

▲酒店妹部分家人涉案，且坦承預謀犯案。（圖／翻攝當事人臉書）