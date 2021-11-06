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社會 社會焦點 保障人權

幫女兒借廁所遭拒！脫序爸怒踹店門還「可樂砸路人」　店家不忍了

記者閔文昱／綜合報導 

一名爸爸近日帶著女兒到景美夜市附近的一間牛排館借廁所時，被店家以「不方便」為由拒絕，一氣之下竟怒踹電動門大罵「爛店！」還把買來的可樂扔向門外，導致一名路人不幸被砸中受傷。事後店家決定提告，男子不僅得賠償3萬元的電動門維修費，還得因此吃上官司。

根據《東森新聞》報導，這名爸爸近日因為女兒想要上廁所，於是到景美夜市附近的知名連鎖牛排館解決女兒內急，不料卻被店家告知，「廁所僅供用餐客人使用，且是在防疫期間，因此不方便外借。」令他相當不滿，馬上買了一瓶可樂，以為這樣就能被通融，結果還是被拒於門外，氣得開始刁難店家。

▲爸因為借不到廁所，開始刁難店員。（圖／東森新聞）

▲這名爸爸因為借不到廁所，開始刁難店員。（圖／東森新聞）

然而，這名爸爸刁難完店員後，還是難掩心中怒火，除了揚言打給店家老闆，還一腳踹向旁邊的電動門，口中不停大罵「爛店！」甚至還把剛買來的可樂直接往門外砸去，導致一名正在等紅燈的騎士意外被砸傷，完全不顧店內還有其他小孩，誇張行徑讓目擊民眾不禁搖頭。

對此，牛排館執行長表示，店員來上班賺錢，只是執行防疫期間的政策，結果卻遭這樣不理性地對待，除了相當震驚外，也決定對這名爸爸提告，並要求賠償3萬元的電動門維修費。

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