陸不放棄「零容忍防疫」　衛健委官員：繼續堅持嚴格措施

▲黑龍江確診病例快速增加，疫情持續升溫。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

對於中國大陸官方是否考慮放棄「零容忍」的防疫政策，大陸衛健委的官員6日強調，全球的疫情特別是周邊國家的疫情波折反覆、居高不下，今冬明春疫情防控形勢複雜嚴峻，「我們將繼續堅持嚴格的疫情防控措施，築牢『外防輸入、內防反彈』的堅實屏障，鞏固來之不易的防控成果。」

大陸國務院聯防聯控機制6日召開記者會，《美聯社》的記者提問，中國的零容忍政策有效遏制了疫情傳播，但是也會對於人員流動造成多有不便，也會在某種程度上限制一些經濟的發展，在什麼樣的標準和條件下，中國有沒有考慮放棄或者停止零容忍政策，以便人員的自由流動。

對此，大陸衛健委疾控局副局長吳良有表示，「實踐證明，我們國家『外防輸入、內防反彈』的總體防控策略和一系列的防控政策措施是符合國情和疫情防控的科學規律的，很好地統籌了疫情防控和經濟社會發展。」

吳良有指出，一年多來，他們始終堅持將人民至上、生命至上作為疫情防控工作的根本出發點和落腳點，全面落實「外防輸入、內防反彈」的總體防控策略，建立了常態化精準防控和局部疫情應急處置相結合的工作機制。

吳良有強調，根據流調溯源的結果，武漢疫情以來，國內發生了30餘起本土的聚集性疫情，均是由境外輸入引起的，「我們做到了及時發現、快速處置、精準管控、有效救治。發現一起疫情就徹底破滅一起疫情，確保完全阻斷疫情傳播，確保國內的疫情形勢保持總體的平穩。」