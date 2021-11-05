石崇良「萬華是疫情破口」大失言　挨告假訊息結果出爐

▲衛福部常務次長石崇良被控散播「萬華是破口」謠言，經檢察官調查後不起訴。（資料照／指揮中心提供）

記者劉昌松／台北報導

衛福部常務次長石崇良6月間，說台北市萬華區是新冠肺炎疫情破口，引發在地議員徐立信不滿，按鈴控告石崇良涉嫌違反《傳染病防治法》，帶頭散播謠言，台北地檢署勘驗國會質詢錄影對話，認為石當時在接受立委質詢，說明萬華視疫情最嚴重的地方，主觀上並沒有散布不實的犯意，5日以罪嫌不足等理由處分不起訴。

石崇良6月11日在接受立委羅名才質詢時，脫口說萬華是破口後，引發各界議論，，雖然衛福部長部長陳時中隔天代為道歉「失言在所難免」，仍讓台北市萬華區市議員徐立信不滿，認為新冠疫情最大破口明明是華航、諾富特旅館防疫管制措施，萬華只是遭受牽連，並非發源地，石不該散布謠言，帶頭違法。

▲台北市議員徐立信控告石崇良帶頭散播謠言。（資料照／記者劉昌松攝）

不檢察官勘驗當時國會質詢錄影畫面，羅明才的確多次追問疫情破口在哪裡，石崇良曾表示「大家都很清楚」、「現在這一波的疫情主要從萬華散播開來，所以這是一個破口」，至於萬華之前的上一波疫情破口，「還在查」。

檢察官認為，根據歷史疫情資訊，萬華的確是當時的疫情熱區，石崇良在立委質詢時的回答，客觀上沒有不實，主觀上也沒有犯意，因此未傳喚石崇良就以罪嫌不足等理由，處分不起訴。