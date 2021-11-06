　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義高工百年校慶校友藝文聯展　蔡碧仲、黃敏惠同台出席

▲▼嘉義高工百年校友會，藝文聯展為校慶揭開序幕。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼嘉義高工百年校友會，法務部長蔡碧仲、嘉義市長黃敏惠及校友會各區代表皆到場與會，校友藝文聯展為校慶揭開序幕。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

國立嘉義高工今年喜迎百年校慶，特別邀請藝文傑出校友展出近百件藝術作品，並同步展示校園百年珍貴影像，6日至11月27日於該校圖書館展出，也為陸續校慶系列活動揭開序幕。法務部長蔡碧仲、嘉義市長黃敏惠及校友會各區代表皆到場與會。

▲▼嘉義高工百年校友會，藝文聯展為校慶揭開序幕。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼嘉義高工百年校友會，種樹活動期待許該校邁向下個百年。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義高工創校百年，孕育出各行各業的優秀菁英，本次展出校友近百件作品，藝術創作形式多元，有油彩畫布、水墨畫、書法字畫、攝影、油畫…等，校友雖來自各行各業，卻煥發出不凡氣質，藝術作品展出除為嘉工百年校慶帶來更多藝術氛圍與涵養，同時也鼓勵在校學弟妹能學習校友追求卓越、挑戰自我的精神，共創嘉工美好願景。藝文展現場同步展出嘉義高工百年老照片，由校友提供珍藏在校期間的珍貴照片，透過網路募集，分享個人在校園的美好時光，藉由珍貴照片的展出，彷彿走進時光迴廊，帶領校友重返青春年少，也讓在校的學弟妹們用不同的視角認識他們的校園。

▲▼嘉義高工百年校友會，藝文聯展為校慶揭開序幕。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義高工百年校友會，校友會代表齊種樹，期待許該校邁向下個百年。（圖／記者翁伊森攝）


校慶當天「百年樹人嘉工長青-植樹活動」，由嘉義高工陳瑞洲校長、校友總會許月里理事長及家長會林怡華會長和校方代表共同種下花旗木，有「三月櫻花」之稱的花旗木，除了可以美化校園生態，更能透過植樹傳達「十年樹木，百年樹人」之意境，期許根深葉茂、樹木樹人的願景。

▲▼嘉義高工百年校友會，藝文聯展為校慶揭開序幕。（圖／記者翁伊森攝）


嘉義高工校長陳瑞洲表示，嘉義高工慶祝創校100週年，精心規劃校慶系列活動，受疫情因素影響，因此將整體校慶活動延長為全年度辦理，整體活動包括：校友藝文聯展、美好時光機-校友珍藏影像募集、嘉義高工各科成果展、生日快樂創意影片募集、嘉工100我最搖百-校園演唱會、100週年捐血活動、嘉工100-百年校慶園遊會、嘉工百年慈善公益音樂會暨茶席宴客、百年校慶慶祝大會等。

►Hello Kitty陪你下廚也太棒了吧！

ET快訊
D奶妹擁逆天長腿「母胎單身22年」　網揪2關鍵：不會追你
快訊／獅子山油罐車大爆炸！　已84人喪命
狠父母埋兒屍詐補助！警突襲見3童擠套房　髒亂住家曝光
連千毅還在氣！　「我狂起來自己都怕」嗆澎恰恰
目擊者：到處都屍體！　音樂祭5萬人踩踏至少8死
快訊／生前遭焚燒！　橋下驚見一具男屍
王思佳婚禮一換新娘服「臉綠了」！隔5年抖出對方身分：防不了自

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

臺中親子館全國獨創　「保爸」劇團粉墨登場

基隆市府員工健行紓緩身心　暢享情人湖園區青山綠水

嘉義高工百年校慶校友藝文聯展　蔡碧仲、黃敏惠同台出席

台東好米收冬祭　「歌禾舞穀．平安稻來」啟動

饒慶鈴與10大傑出青年深度對話　結合在地文化創台東新風貌

10大傑出青年頒獎　魏瑞廷憶母「一句話」哽咽險大哭

台東國際身心障礙者日表揚　饒慶鈴肯定身障朋友樂觀面對人生

山區防飆、大型車稽查　麻警科技執法出動空拍機蒐證取締

回頭客「玩遊戲」加買3千點數　被超商店員打槍報警

高市警強化後疫情時代治安　署長南下慰問並頒發獎金慰勉

差點相撞！騎士轟「未禮讓直行」 老翁兒也加戰局幫腔：憑什麼兇

鄧佳華痛苦「自甩巴掌7次」道歉宜軒！　 5分鐘反省片結局網全怒了

鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌　喊：宜軒我愛妳...連千毅快崩潰

管線太老舊！陸民宅瓦斯桶起火　勇伯不怕危險...賭命用傘拖戶外

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

鬆獅犬被蜜蜂叮吃藥超乖像天使　3藥丸2膠囊「噴出粉末」醫生驚呆

小朋友認出黃偉晉：那個拍《終極一班》的　庫洛牌遭沒收...超氣「跟小櫻一樣要重找」

隨機抱小孩？媽嚇壞扛整台車逃　工人「為安全才抱起」遭控強制罪

檢舉達人家外狂裝50支監視器！　男臨停被拍「求饒無效」爆衝突

網美攻合歡山PO柴柴登頂合照　不熟「禁帶寵物規定」挨罰$600

臺中親子館全國獨創　「保爸」劇團粉墨登場

基隆市府員工健行紓緩身心　暢享情人湖園區青山綠水

嘉義高工百年校慶校友藝文聯展　蔡碧仲、黃敏惠同台出席

台東好米收冬祭　「歌禾舞穀．平安稻來」啟動

饒慶鈴與10大傑出青年深度對話　結合在地文化創台東新風貌

10大傑出青年頒獎　魏瑞廷憶母「一句話」哽咽險大哭

台東國際身心障礙者日表揚　饒慶鈴肯定身障朋友樂觀面對人生

山區防飆、大型車稽查　麻警科技執法出動空拍機蒐證取締

回頭客「玩遊戲」加買3千點數　被超商店員打槍報警

高市警強化後疫情時代治安　署長南下慰問並頒發獎金慰勉

「脫掉的衣服穿回來」很難　韓韶禧憑努力在《以吾之名》做到了！

花蓮縣長盃高球錦標賽　首創校長組黃建榮、謝燕惠稱王封后

年均薪700萬高國豪繳準大三元　國王主場首戰遭攻破

D奶妹擁逆天長腿「母胎單身22年」　男網揪出2關鍵：不會追你

大鬧國會嗆「我是金髮白皮膚」免坐牢　聯邦法官送她吃牢飯60天

水壺比較衛生？沒洗「隔夜細菌暴增」更勝瓶裝水　5招避免喝出病

明晚變天！入秋最強冷空氣開衝　一圖看懂「急凍濕→乾」時程

將整座森林搬進房！鶯歌唯美藝術旅店　盡情享受美術館般療癒情調

蘇揆稱反萊豬讓美國生氣　馬英九：莫名其妙的反應

臺中親子館全國獨創　「保爸」劇團粉墨登場

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

地方熱門新聞

台中AZ、BNT這幾天可直接向院所預約

蛇蠍女貌如大學生！高收入曝光　

台南這條路有853個人孔蓋　黃偉哲嘲：會震出蝴蝶袖

台中43間餐廳同一地址　外送員爆料「拖餐又抽菸」

桃園花彩節　11/6起平鎮、大溪區接力綻放

月世界熱氣球倒數6天！這3天開放現場購票

回頭客「玩遊戲」加買3千點數　被超商店員打槍報警

COVID-19公費疫苗13期開放預約

台南「下營感恩月」

麻警科技執法出動空拍機蒐證取締

安平警聯合環保執法設備大升級

欠稅2201萬20年！桃園富男財產被管收

高警強化後疫情治安　署長南下慰問頒發獎金

阿北忘了我是誰　警一眼認出讓他讚嘆

更多熱門

相關新聞

朝野立委憂Deepfake恐影響選舉　魯明哲秀「歐巴馬罵川普」片

朝野立委憂Deepfake恐影響選舉　魯明哲秀「歐巴馬罵川普」片

網紅小玉（本名朱玉宸）利用變臉軟體製作變臉A片牟利，引發社會譁然。民進黨立委王美惠3日在立法院內政委員會質詢時質疑，該技術恐干預商業、國安或是選舉，國民黨立委魯明哲也出示美國前總統歐巴馬對嘴假影片表達憂心。對此，法務部次長蔡碧仲表示，法務部已研議修法，但選舉部分仍需中選會完備《公職人員選舉罷免法》的規定。

管制Deepfake要立法　徐國勇建議：刑法增訂深偽犯罪條款

管制Deepfake要立法　徐國勇建議：刑法增訂深偽犯罪條款

李永然／防假律師詐訴訟費

李永然／防假律師詐訴訟費

法務部「多數律師不收諮詢費」惹議　王婉諭：天下沒有白吃的午餐

法務部「多數律師不收諮詢費」惹議　王婉諭：天下沒有白吃的午餐

車禍下半身癱瘓　犯保陪伴夢想起飛

車禍下半身癱瘓　犯保陪伴夢想起飛

關鍵字：

嘉義高工校友會蔡碧仲

讀者迴響

熱門新聞

28歲女歌手車禍當場死亡！「遺體面目全非」

女歌手「生產途中昏迷」搶救16天離世　得年27歲

Joeman「藍寶堅尼小牛只開1年」！認賠賣了

即／高雄摩鐵驚見雙屍！　20歲男女裸躺浴缸

連千毅妻「其實是混血兒」揭三圍整型真相！

婦昏倒　藥局CPR壓斷12根肋骨挨告

海底撈宣布關300店　市值蒸發1.25兆

台灣正在暴風雨前寧靜　醫模擬1狀況完蛋

酒店妹狠殺包養男！　一家人全認了：預謀殺害

特休怎請才爽？過來人都選星期一　原因神翻

成人版《魷魚遊戲》徵男女玩家臨演！4門檻曝光

咖啡買1送1！國家級邊緣人限定優惠

床上出現馬來貘？網笑：爆漿腸粉

命理師警告：立冬這4生肖身體會變差！3星座舊疾易復發

超商突公告「1新規定」　客人讚：結帳變超快

更多

最夯影音

更多
差點相撞！騎士轟「未禮讓直行」 老翁兒也加戰局幫腔：憑什麼兇

差點相撞！騎士轟「未禮讓直行」 老翁兒也加戰局幫腔：憑什麼兇
鄧佳華痛苦「自甩巴掌7次」道歉宜軒！　 5分鐘反省片結局網全怒了

鄧佳華痛苦「自甩巴掌7次」道歉宜軒！　 5分鐘反省片結局網全怒了

鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌　喊：宜軒我愛妳...連千毅快崩潰

鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌　喊：宜軒我愛妳...連千毅快崩潰

管線太老舊！陸民宅瓦斯桶起火　勇伯不怕危險...賭命用傘拖戶外

管線太老舊！陸民宅瓦斯桶起火　勇伯不怕危險...賭命用傘拖戶外

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面