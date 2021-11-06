嘉義高工百年校慶校友藝文聯展　蔡碧仲、黃敏惠同台出席

▲▼嘉義高工百年校友會，法務部長蔡碧仲、嘉義市長黃敏惠及校友會各區代表皆到場與會，校友藝文聯展為校慶揭開序幕。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

國立嘉義高工今年喜迎百年校慶，特別邀請藝文傑出校友展出近百件藝術作品，並同步展示校園百年珍貴影像，6日至11月27日於該校圖書館展出，也為陸續校慶系列活動揭開序幕。法務部長蔡碧仲、嘉義市長黃敏惠及校友會各區代表皆到場與會。

▲▼嘉義高工百年校友會，種樹活動期待許該校邁向下個百年。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義高工創校百年，孕育出各行各業的優秀菁英，本次展出校友近百件作品，藝術創作形式多元，有油彩畫布、水墨畫、書法字畫、攝影、油畫…等，校友雖來自各行各業，卻煥發出不凡氣質，藝術作品展出除為嘉工百年校慶帶來更多藝術氛圍與涵養，同時也鼓勵在校學弟妹能學習校友追求卓越、挑戰自我的精神，共創嘉工美好願景。藝文展現場同步展出嘉義高工百年老照片，由校友提供珍藏在校期間的珍貴照片，透過網路募集，分享個人在校園的美好時光，藉由珍貴照片的展出，彷彿走進時光迴廊，帶領校友重返青春年少，也讓在校的學弟妹們用不同的視角認識他們的校園。

▲嘉義高工百年校友會，校友會代表齊種樹，期待許該校邁向下個百年。（圖／記者翁伊森攝）



校慶當天「百年樹人嘉工長青-植樹活動」，由嘉義高工陳瑞洲校長、校友總會許月里理事長及家長會林怡華會長和校方代表共同種下花旗木，有「三月櫻花」之稱的花旗木，除了可以美化校園生態，更能透過植樹傳達「十年樹木，百年樹人」之意境，期許根深葉茂、樹木樹人的願景。



嘉義高工校長陳瑞洲表示，嘉義高工慶祝創校100週年，精心規劃校慶系列活動，受疫情因素影響，因此將整體校慶活動延長為全年度辦理，整體活動包括：校友藝文聯展、美好時光機-校友珍藏影像募集、嘉義高工各科成果展、生日快樂創意影片募集、嘉工100我最搖百-校園演唱會、100週年捐血活動、嘉工100-百年校慶園遊會、嘉工百年慈善公益音樂會暨茶席宴客、百年校慶慶祝大會等。