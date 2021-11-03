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朝野立委憂Deepfake恐影響選舉　魯明哲秀「歐巴馬罵川普」片

▲▼ 國民黨立委魯明哲質詢。（圖／記者呂晏慈攝）

▲國民黨立委魯明哲質詢。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

網紅小玉（本名朱玉宸）利用變臉軟體製作變臉A片牟利，引發社會譁然。民進黨立委王美惠3日在立法院內政委員會質詢時質疑，該技術恐干預商業、國安或是選舉，國民黨立委魯明哲也出示美國前總統歐巴馬對嘴罵美國前總統川普的假影片表達憂心。對此，法務部次長蔡碧仲表示，法務部已研議修法，但選舉部分仍需中選會完備《公職人員選舉罷免法》的規定。

立院內政委員會今天邀集相關部會進行「新型態犯罪行為（如AI DeepFake、網路資訊犯罪等）對國家與個人之威脅與影響、如何防範與反制措施及相關法令修法方向」專題報告。

王美惠會中表示，利用深偽技術製播不實影片在網路上流傳，影響層面非常廣，甚至會干預商業、國安或是選舉，但是現行刑法罪責不相當，處罰過輕甚至沒有嚇阻效果，而選罷法中也沒有遏止散布不實影片的相關處罰，如果候選人被合成去亂講話，對選舉結果是會造成很大影響。因此要求法務部儘快盤點法規，跨部會去推動修法工作。

對此，蔡碧仲回應，參考國外比較嚴格的立法例，法務部也召開《刑法》修正會議針對刑責部份去研議修正，以完善被害者的保護，但考量法制規範涉及跨部會，例如選舉部分需要去中選會去完備《公職人員選舉罷免法》的規定。

魯明哲則說，DeepFake技術一樣可以被不法份子運用其他層面，譬如明年九合一選舉在即，會不會深偽技術也被用來當作惡意抹黑造謠的工具？例如2017年7月華盛頓大學發表「同步歐巴馬：學習如何用聲音同步嘴型」 （Synthesizing Obama: Learning Lip Sync from Audio）的學術文章，文中提及只需要約17小時的歐巴馬演講影片，就能夠分析出歐巴馬講話的嘴型，並將他其他演講影片的影像修改成同樣的說話嘴型，製作出同一段音軌、但不同背景畫面的對嘴假影片。

內政部長徐國勇說明，以前的技術很粗糙，一看就知道，但現在的技術很細膩，現在一旦接獲報案，科技偵查小組就會先分析影片、看出端倪，因此在判斷上沒有問題，但問題是人力有限、大海撈針，很難影片一出來就判斷是假的。

此外，王美惠也指出，國家通訊傳播委員會在2013年成立iWIN網路內容防護機構，也由各部會共同編列兩年2900萬元的經費，但對於不雅影片流傳卻沒有辦法去實質下架，也不主動積極，質疑iWIN是不是擺爛，身為主責單位卻怠惰沒有去研議具體作為，只能依據《兒童及少年福利與權益保障法》規定去處理。

王美惠表示，目前對於像深偽的案例卻沒有法源可以去即時下架，也沒有強制力只能要求業者自律處理，甚至境外IP也難以追查，通傳會身為主管機關，要有積極作為，去研議iWIN可以在24小時內查獲並下架的機制；通傳會主委陳耀祥回應，因為成人的部分因為現行沒有法律依據，會朝修法去完備法制，讓接獲時可以第一時間積極處理。

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