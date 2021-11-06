金髮牛仔妹遇網帥　約會被放鴿子...砸萬元買「保證金」求現身

記者陳宏瑞／高雄報導

高市一名26歲的郭姓女子5日傍晚到超商購買1萬多元的遊戲點數，因金額過大引起店員注意通報警方，苓雅分局三多派出所員警到場後，郭女表示，近期在網路交友軟體上結識一名男網友，兩人線上相談甚歡，第一次約見面時被放鴿子，對方要求她買1萬多元的遊戲點數當「保證金」才願意見面，員警苦口婆心的勸告，才讓郭女恍然大悟遇到詐騙，躲過破財之災。

▲郭姓女子（左）疑似遭到網路詐騙。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

郭女向警方透露，前一陣子在交友網站上認識一名男子，雙方幾乎天天聊天，對方的「長相」也相當斯文帥氣，於是相約見面，沒想到到了約定當天，她滿心歡喜依約前往，卻發現對方並未按照約定前來，讓她失落不已。

▲員警苦口婆心勸告遭詐的郭女（右）。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

郭女致電對方，男網友稱為了試驗彼此的真心，要求郭女先購買1萬元點數並拍照回傳後才願意出來相見，郭女不疑有他，立刻領錢前往超商欲購買點數，但由於金額過大引起超商店員注意報警案。

員警到場時，郭女仍語帶保留，還佯稱是要投資企圖敷衍，最後才坦承情況，員警一聽就知道詐騙的伎倆，經苦口婆心好言相勸，郭女才恍然大悟向員警表示，原以為網路遇到真愛，沒想到卻是真心換絕情，竟是一場騙局。