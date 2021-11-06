快訊／北市本土女「確定偽陽性」撤案號！7接觸者採檢出爐

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心5日公布新增1名本土個案，為長期在台工作的印尼籍30多歲女性，但入院二採結果卻為陰性，不排除認定為「偽陽性」，今（6）日7名接觸者PCR採檢結果出爐，全數陰性，指揮中心改判陰性，今撤除案號。

依據指揮中心昨日公布資料，個案是於11月1日因工作需求進行採檢，結果為陰性，11月4日於北市再次因公採檢確診，Ct值高達40，且未產生抗體。

該案血清抗體檢測結果N蛋白陰性，S蛋白是陽性，醫療應變組副組長羅一鈞說明，驗出S蛋白陽性通常和接種疫苗有關，染疫的情況則是N蛋白與S蛋白皆呈現陽性，但過去文獻資料顯示，約有1~2成個案在病毒量輕微時可能未產生抗體。

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針對該案，她於9月初有接種過AZ疫苗，與S蛋白陽性結果符合，另由於Ct值達到40，沒有產生N抗體，初步推斷是病毒很低的個案，但是否舊案還要PCR二採結果進行驗證。

指揮中心昨日晚間公布檢驗結果，該案原核酸檢驗陽性鼻咽拭子經本署昆陽實驗室再次檢驗結果為陰性，且其住院後再採檢之鼻咽拭子檢體經昆陽實驗室檢驗亦為陰性；後續將會再檢驗其7位密切接觸者的鼻咽拭子及血清檢體，以作最後確診研判。