快訊／本土重回+0！今增2例境外移入　北市本土女撤案號

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(6)日公布，國內無新增本土病例，另新增2例境外移入；另確診個案中無新增死亡。另外，昨日新增的本土個案，入院後三採陰性，7名接觸者PCR採檢結果出爐，全數陰性，指揮中心改判陰性，今撤除案號，所有匡列者即刻解除居家隔離。

指揮中心指出，今日新增2例境外移入個案中，案16548為30多歲本國籍女性，今(2021)年7月曾於美國確診，8月17日持搭機前3日內檢驗陰性報告自美國入境，入境及檢疫期滿前採檢均為陰性。11月5日因出境需求自費採檢，於今日確診；個案在臺期間並無症狀，已匡列接觸者1人，列自我健康監測。案16549為10多歲印尼籍男性，11月4日持搭機前3日內檢驗陰性報告自印尼入境，於機場採檢後至防疫旅館居家檢疫，於今日確診。個案在臺期間並無症狀，已匡列接觸者30人，其中29人列居家隔離，1人列自我健康監測。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,077,222例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,059,292例排除)，其中16,438例確診，分別為1,794境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

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另昨(5)日公布之本土個案(案16547)，經評估「個案無症狀且一採PCR陽性(CT=40)檢體經疾管署昆陽實驗室複驗為陰性、二及三採檢體經昆陽實驗室檢驗PCR陰性、7名家戶接觸者PCR陰性/anti-N抗體陰性且無症狀」，指揮中心決定案16547排除感染並同步銷號，接觸者可即刻解除居家隔離。相關統計移除，累計111例移除為空號。

2020年起累計847例COVID-19死亡病例，其中835例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市320例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。