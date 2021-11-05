帶韓粉闖市議會被罵爆　邱于軒反酸：太陽花衝立法院叫民主！

▲抗議民眾4日在高雄市議會高喊要陳其邁下台負責。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

挺韓大將杏仁哥等人4日率領群眾在高雄市議會門口抗議，不料國民黨籍高雄市議員邱于軒隨後竟帶領抗議民眾直闖議會內市長休息室門口，一度與民進黨籍高雄市議員邱俊憲爆發口角衝突。不滿外界嗆她作秀，邱于軒今在臉書反嗆，「請陳其邁出來面對叫作秀！太陽花衝立法院叫民主！民進黨不愧是雙標黨！」

▲民眾昨日在高雄市議會高喊要陳其邁下台負責。（圖／記者賴文萱攝）

針對昨日率領抗議民眾進入市議會內一事，邱于軒解釋，她質詢時早就邀請市長出來接受陳情，但他還是不肯面對民眾的訴求，民眾的怒火到了頂點，難道真的要製造更大的衝突？

邱于軒說，面對城中城，陳其邁只剩逃避，低調神隱，最噁心的是綠營議員還來檢討韓國瑜，太陽花衝立法院叫民主！立法院裡喝啤酒、踹門，哪個不是民進黨先起示範作用？

▼邱于軒昨日聲援場外抗議群眾，隨後並率領團體走進市議會內。（圖／記者賴文萱攝）

「誠心建議陳其邁，不要再閃躲」，邱于軒呼籲，議員們不要再辜負高雄市民，虛心檢討執政團隊的缺失，無能的官員做不好，就下台，打掉重練，高雄會更好！

她最後也反嗆，綠營議員不敢檢討陳其邁只會檢討民眾，有思考過民眾才是議員的老闆嗎？

▲▼邱于軒率領抗議群眾進入高雄市議會市長休息室門外抗議引發邱俊憲不滿，現場爆發口角衝突。（圖／記者賴文萱攝）

高雄市議會則表示，有關昨日陳抗民眾進入本會，邱于軒議員於質詢結束後與陳抗民眾互動，協助陳抗民眾代表3名入會向陳市長表達意見，但未能見到陳市長，因陳抗民眾未進行防疫實聯制，本會請其立即退離。