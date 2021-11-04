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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓粉闖議會怒嗆「陳其邁下台」　綠議員不爽開罵現場爆衝突

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁今（4）日赴高雄市議會進行市政總質詢備詢，挺韓大將杏仁哥一早率領多名群眾在議會門口高喊「棄車保帥！卑鄙無恥！討回公道！市長下台！」過程中還試圖闖入議會，警民一度爆發衝突。不料，國民黨籍高雄市議員邱于軒隨後率眾直奔市長休息室門口，現場群眾也與民進黨籍高雄市議員邱俊憲爆發口角衝突。

▲▼民眾在高雄市議會高喊要陳其邁下台負責。（圖／記者賴文萱攝）

▲抗議民眾在高雄市議會高喊要陳其邁下台負責。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼民眾在高雄市議會高喊要陳其邁下台負責。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼民眾在高雄市議會高喊要陳其邁下台負責。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼民眾在高雄市議會高喊要陳其邁下台負責。（圖／記者賴文萱攝）

杏仁哥今與昔日罷捷領銜人徐尚賢等人，率領抗議團體到市議會門外怒吼抗議，批評陳其邁大搞棄車保帥，推出代罪羔羊，把高雄人當傻子，簡直卑鄙無恥，更說要前進高雄市議會，把卑鄙無恥的高雄市長踹下台。

▲▼民眾在高雄市議會高喊要陳其邁下台負責。（圖／記者賴文萱攝）

▲抗議群眾一度要闖入議會，與警方爆發衝突。（圖／記者賴文萱攝）

▼邱于軒聲援場外抗議群眾，隨後並率領團體走進市議會內。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼民眾在高雄市議會高喊要陳其邁下台負責。（圖／記者賴文萱攝）

在抗議過程中，民眾一度也與現場警方爆發衝擊，隨後警方也出動大批警力，兩次舉牌維持現場秩序，並阻止群眾進入市議會。不料，邱于軒隨後居然率眾直奔議會內市長休息室門口，群眾也高呼「只要市長出來面對，我們很好說話，不要龜縮，當得好的市長我們不會罷免，但你做的好嗎？」

▲▼民眾在高雄市議會高喊要陳其邁下台負責。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼邱于軒率領抗議群眾進入高雄市議會市長休息室門外抗議引發邱俊憲不滿。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼民眾在高雄市議會高喊要陳其邁下台負責。（圖／記者賴文萱攝）

不過，民進黨籍議員邱俊憲不滿邱于軒帶群眾進入議會，怒嗆她不要在議會做秀，把人帶進來就快點把人帶走，並直言「不接受高雄市議會變成韓粉的秀場」，引發抗議民眾不滿嗆聲「好膽你過來」、「臭俗仔」、「不要臉」，更爆粗口，現場一度相當混亂。

所幸高雄市警察局長黃明昭現身指揮，在出動大批警力下，也順利將抗議群眾帶離市議會。針對這次的意外衝突，高雄市議會表示，有關今天陳抗民眾進入本會，邱于軒議員於質詢結束後與陳抗民眾互動，協助陳抗民眾代表3名入會向陳市長表達意見，但未能見到陳市長，因陳抗民眾未進行防疫實聯制，本會請其立即退離。

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