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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍轟城中城沒負責沒預算！綠嗆犧牲市民　高雄1500億預算慘卡關

▲▼高雄市議會。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市議會國民黨團在議會拉布條高喊：眷戀權力！對不起高雄市民。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

城中城大火悲劇發生後，高雄市議會國民黨團曾召開記者會嗆聲「沒有負責、沒有預算，今天黨團也發起甲級動員，提出「不同意」總預算提案應交付委員會審議。藍綠黨團下午在議會吵得不可開交，最終透過表決，藍營以31票不同意交付，勝過綠營26票同意交付，並宣布散會。

▲▼高雄市議會。（圖／記者賴文萱攝）

▲綠議員們反嗆藍議員，這是在犧牲市民，綁架預算。（圖／記者賴文萱攝）

1554億元的高市府總預算案下午應付委，不過，高雄市議會國民黨團在議會拉起布條高喊「沒有負責、沒有預算」，並嗆聲陳其邁眷戀權力！對不起高雄市民！高雄市議會民進黨團也不甘示弱，站在後方反嗆，這是在犧牲市民，綁架預算。

高雄市議會國民黨團強調，今日拒絕市府交付預算，這樣的行動並非刪除預算或更非阻擋高雄建設。而是要求高雄市政府須拿出對城中城大火全盤的盤點，以及對高雄市民負責的態度，才能夠放心的將預算交付給高雄市政府。

▲▼高雄市議會。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市議會因總預算案，藍綠吵得不可開交。（圖／記者賴文萱攝）

民進黨籍高雄市議員陳致中則表示，1554億元的市府總預算案下午應付委，這攸關高雄發展與市民福祉，議會肩負審查預算之責，不行使就是對279萬市民嚴重失職！現在國民黨團卻以城中城火災為由杯葛，將議員職責拋諸九霄雲外，並違反民選首長的政治原理，無限上綱要求陳市長下台，試問災難事故與市政總預案有何關係？實在有夠亂來！

▲▼高雄市議會。（圖／記者賴文萱攝）

▲陳其邁在高雄市議會報告總預算案。（圖／記者賴文萱攝）

高雄市議員黃捷表示，議員應捍衛市民權益，國民黨團卻消費災難，高喊「沒有負責、沒有預算」，拿市民的權益開刀，這種手段真的非常惡劣，低級。

黃捷說，面對城中城不幸的悲劇，大家都很沉痛，我們該做的是全心協助災後事宜，並痛定思痛，在明天議會的城中城調查專案報告中提出解決方案，而不是不斷挑起紛爭，在市民的傷口上灑鹽，更不是情緒勒索，拿預算綁架市長，罔顧全高雄市民的權益。

高雄市議員林于凱也指出，中央要求地方提出公安檢查時程，除台北市提出外，其他縣市皆未提出，城中城事件應該要追究下去，希望監察院站在人民立場進行調查，提出有公信力的報告，並針對公寓大樓自治條例進行亡羊補牢，但希望議會透過預算審查，理性監督。

最終，111年度總預算是否交付審查透過表決定案，表決結果是31票反對、26票同意，總預算案未獲同意付委。議長曾麗燕強調，議案未通過交付審查，顯示市府對城中城大樓火災事故之檢討和負責的作為尚未獲得多數認同，市府應好好思考如何努力爭取更多支持，議會未來將擇期邀請黨團協商議案交付事宜。

高雄市長陳其邁在上午被問及此事時就表示，預算是攸關高雄整體城市發展、經濟轉型，甚至是有一些涉及到公共服務的提供，所以把預算跟不幸的案件做連結，他呼籲希望議會能夠回歸理性，討論整個預算的編列是不是合理，否則擔心受到延宕，拜託議會能就整個城市發展，做整體考量。

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