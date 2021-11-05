公投綁大選導致投票亂象？　江啟臣批：中選會辦不好不要牽拖制度

▲江啟臣批中選會將2018年選務亂象牽拖給制度。（圖／翻攝江啟臣臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

四大公投將於12月18日登場，中選會主委李進勇昨（4日）評論公投綁大選時表示，「選務機關最慘痛的經驗，就是在2018年所發生的亂象」，國民黨立委江啟臣5日批評，民進黨立委張宏陸、中選會副主委陳朝建都承認當年選務亂象是中選會辦不好，所以不要牽拖給制度，「連選務都辦不好，就別自稱是民主進步的政黨」。

江啟臣透過臉書批評，李進勇昨天說「選務機關最慘痛的經驗就是2018年所發生的亂象，但在公投法修正後，選務進行都相當順利」。李進勇輕描淡寫一番話，竟把2018選務亂象都推給公投法，絲毫不提中選會自身責任。作為這次「公投綁大選」的領銜人，必須指正李進勇錯誤的言論。

江啟臣表示，事實上，在2018選前，許多國民黨立委就示警中選會，務必要提前規劃應變措施，進行投票模擬，當時中選會都保證沒問題。但結果大家都知道，邊投票邊開票到半夜，造成社會動盪。時任中選會主委陳英鈐不只被究責下台，更在事後遭到監察院彈劾、公懲會判罰。

江啟臣質疑，這是公投綁大選的問題？還是中選會選務辦不好？事後在立院的檢討選務專題報告，張宏陸質詢時是這樣說的：選前朝野立委就提醒，結果中選會仍出包，沒虛心檢討更推托責任，當天開票亂象一堆，陳英鈐沒做緊急處理，還拒絕對外溝通，把門鎖起來；陳朝建在當時也承認選務疏失是「中選會事前規劃不周」。

江啟臣強調，連民進黨立委，連自家副主委，都說當年選務亂象是中選會辦不好，事隔3年李進勇還要繼續推卸責任嗎？選務辦不好，沒自信辦好，就趕緊下台換有能力的人來做，不要牽拖給制度。

江啟臣呼籲，公投綁大選，不只減省人民的納稅錢，更是藉由制度設計，讓更多的國民來一起共同決定公共事務和國家大政的走向，這是憲法的權益，也是最基本的人權。連選務都辦不好，就別自稱是民主進步的政黨。