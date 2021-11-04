江啟臣50歲還願意接受教召　陳明通：全國人民應該看齊

▲國安局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立委江啟臣4日表示，國安局應該告訴國人危機在哪裡，以及台灣應對的槓桿在哪裡，必須讓人民有信心，而不是一天到晚說不畏戰，「我明年50歲，還可以接受教召」。對此，國安局長陳明通回應，非常佩服委員願意為台灣這塊土地而戰，「我想全國人民應該向委員看齊」。

立法院外交及國防委員會4日審查「111年度中央政府總預算案關於國家安全局收支公開及機密部分」，並邀請陳明通、國安局副局長陳進廣等人列席備詢。

江啟臣質詢時提及，美國五角大廈4日發表年度報告，大幅提高關於未來幾年中國核彈頭數量的估計，預計在2027年會有700枚核子彈頭，2030年則有超過1000枚，中國的軍力顯然在2030年時，會距離美國越來越近，詢問這些核子彈頭是針對誰。

陳明通表示，現在當然是中美競逐，可是印度也有核武，北韓也正在慢慢發展，所以基本上從結構面來看，中美競逐是主要的，可是它的周邊國家也擁有核武。

江啟臣追問，如果解放軍要攻打台灣，是否需要用到核子彈頭。陳明通則說，如果發生這種事情，是兩岸人民的悲劇，「以戰逼統一直是它的劇本」。

江啟臣質疑，依照今天台灣的處境，自主的空間有多大，就連美國媒體《彭博社》也說，台灣現在把自己搞上代理人戰爭的前線，這是媒體另一個客觀的解讀，中美兩方自己在競爭競合，分別在軍事上競爭、在經濟上合作，台灣再度被推上美中代理人戰爭的前線。

陳明通則回覆，他不見得贊同《彭博社》的講法，媒體可以有這種解讀，但是中共的白紙黑字寫得很清楚，統一台灣、完成統一就是黨跟國家的3大歷史任務之一，而且不放棄武力對台，「所以你可以解讀是代理人戰爭，可是他們本身就衝著我們來」。

江啟臣再問，正是因為衝著台灣來，國安局的處置方式、回應是什麼。陳明通則說，「我們不畏戰，但是一定要強化自己的國防力量」。

江啟臣表示，國安局應該要面對現實，不管是什麼報告還是民調，國安局對內、對外搜集民調，「不是拿起來自己看而已」，應該要告訴國人危機在哪裡、台灣能夠拿出來應對的槓桿仔哪裡，必須讓人民有信心，不是一天到晚說不畏戰，「我明年50歲，還可以接受教召」。

對此，陳明通則說，「非常佩服委員，願意為台灣這塊土地而戰，我想全國人民，應該向委員看齊」。

江啟臣強調，他願意為這塊土地而戰，但是自己只是想要表達，這種事情不是用嘴巴講，抗中保台都不要用嘴巴喊，而是必須要拿出戰略，「你盎能夠應付美中這兩隻大象，我們在中間如何不被踩死」，否則只會讓人家覺得「淪為旗子」，這就是台灣的無奈。

陳明通說明，因為備詢的時間有限，「如果你願意給我時間，我私底下可以跟你做1個小時、2個小時的整體戰略報告，非常願意跟你報告」。

江啟臣笑說，戰略有效還是無效，「如果有效也不用跟我報告，你拿出來」，陳明通則說，「其實我上任以來，一直要拜訪委員，可是委員一直沒有給我機會」。