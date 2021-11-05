幫女兒複習突說「自重！」　醫師爸傻眼：連老師也這樣說

▲幫女兒複習突說「自重！」，醫師爸傻眼。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者廖翊慈／綜合報導

用語簡稱為新世代的流行語，隱形眼鏡簡稱「隱眼」，情緒勒索簡稱「情勒」等，卻讓不少人有聽沒有懂。麻醉科醫師邱豑慶1日在臉書粉專直呼，「只有我受不了這些莫名其妙的簡稱嗎？」。他的女兒某天說了「自重！」兩字，讓他完全無法理解，在得知真相後，讓他相當傻眼，「連老師也這樣說」。

麻醉科醫師邱豑慶，在「麻的罰跪-妻易毆邱醫師」臉書粉專上分享，近日在幫女兒複習月考，結果女兒向他說了「爸，自重！」，令他相當傻眼，「我怎麼不自重了？？？我好歹自然組前段班吧？教妳們兩個小學生功課又是怎麼不自重了！」

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女兒告訴他，「那是自然重點的簡稱，學校老師也這麼講的。」知道真相後，邱醫師表示，他很認真地糾正她們，不要亂縮寫簡稱，「咖哩撈屍的，自然重點簡稱自重？」令人相當無言。

文末邱醫師也具舉例了一長串令人「霧煞煞」的簡稱，「高端玩家=高玩？」、「高雄潮州快速道路不就高潮快？」、「歸鄉投票484就歸投？」連高雄市議員李柏毅、黃捷、台南市長黃偉哲都來朝聖，「歡迎來左蓮﻿！」「歡迎來鳳火」引來一票網友回覆，「我兒子老師發明的縮寫我也看不懂」、「同感！到底有多懶得說話？」、「小女今年小三，第一次看到國卷訂簽，我也是愣了好久」