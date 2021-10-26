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好友LINE突傳「CTY」　他看傻冒問號！內行見對話秒懂：幫QQ

▲▼滑手機,看手機,LINE,免費貼圖,貼圖,傳訊息。（圖／記者曾筠淇攝）

▲很多人都會用LINE聯繫情感。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都會透過通訊軟體來聯繫情感，其中就有不少人為了更省時，便會以「簡稱」來縮短冗長的訊息，只是有時若縮得太短，反而讓人看了一頭霧水。就有網友PO出與好友的對話，納悶詢問「cty是什麼意思？」而可能的答案曝光後，就讓底下網友直呼「幫QQ！」

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上貼出對話紀錄，從截圖可見，他詢問好友「你工作賺錢是要做什麼呀？」然而，對方卻未正面回應，只回傳「cty」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO好奇，「cty」是什麼？（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO看到後滿頭問號，反問對方「What？cty？」但對方似乎沒有回應。於是，原PO事後便向廣大網友們求助，「cty是什麼意思？」因為他上網查了很久都找不到答案。

貼文一出，網友紛紛發揮創意表示，「吸吐you」、「他賺錢想學滑雪，你把cty向右轉90度看看」、「初體驗，就是初夜的意思啦」、「can try you（可以試試你）」。

其中就有些網友仔細推敲後，覺得友人可能是說「Can’t tell you」、「不能告訴你」。事後原PO就在留言處表示，「這個答案很符合，謝謝您！」而最可能的答案曝光後，也讓底下網友忍不住直呼「幫QQ！」

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